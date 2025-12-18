Doi bărbați au dat avans pentru o cazare de Revelion la Brașov. Ce a urmat după ce au trimis banii

18-12-2025 | 15:50
cabana munte
Getty

Un bărbat din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a obţinut mii de lei în urma unui anunţ conform căruia închiria o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare.

autor
Mihaela Ivăncică

Până în prezent, poliţiştii au identificat doi păgubiţi, unul din Bucureşti, celălalt din Teleorman.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman, obţinând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei. Acesta ar fi postat anunţuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025–2026”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova, care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul a postat online anunţuri conform cărora închiria o pensiune în Săcele, judeţul Braşov, fără a deţine unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul, iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta.

Joi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în comuna Şotrile, pe numele acestuia existând mandat de aducere la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

Sursa: News.ro

Etichete: cazare, inselaciune, brasov, revelion,

Dată publicare: 18-12-2025 15:50

Tânăra din Cluj despre care „Inspectorul Pro” a dezvăluit, anul trecut, că ar fi păcălit zeci de persoane, cărora le-a promis consultanță pentru proiecte europene, a fost arestată preventiv.

O tânără de 19 ani a fost reținută de polițiști pentru înșelăciune, după ce a păcălit trei vârstnice prin metoda „accidentul”. Prejudiciul depășește 100.000 de lei.

Poliţiştii au ridicat 43.000 de euro şi trei terminale mobile la percheziţiile făcute în Dolj şi au reţinut un bărbat acuzat că în luna februarie l-ar fi înşelat pe cumpărătorul unui autoturism, căruia i-a prezentat documente ce aparţineau altei maşini.

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

