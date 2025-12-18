Doi bărbați au dat avans pentru o cazare de Revelion la Brașov. Ce a urmat după ce au trimis banii

Un bărbat din judeţul Prahova este anchetat pentru înşelăciune, după ce a obţinut mii de lei în urma unui anunţ conform căruia închiria o pensiune la munte, în perioada Revelionului, fără a deţine, în fapt, unitatea de cazare.

Până în prezent, poliţiştii au identificat doi păgubiţi, unul din Bucureşti, celălalt din Teleorman.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2025, un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul Bucureşti şi judeţul Teleorman, obţinând în mod fraudulos suma totală de aproximativ 4.000 de lei. Acesta ar fi postat anunţuri online privind închirierea fictivă a unei pensiuni pentru perioada Revelionului 2025–2026”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova, care instrumentează acest caz.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul a postat online anunţuri conform cărora închiria o pensiune în Săcele, judeţul Braşov, fără a deţine unitatea de cazare. După ce a primit bani sub formă de avans pentru vacanţa de Revelion, el şi-a închis telefonul, iar păgubiţii nu l-au mai putut contacta.

Joi dimineaţă, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Câmpina au făcut o percheziţie domiciliară la locuinţa suspectului, în comuna Şotrile, pe numele acestuia existând mandat de aducere la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













