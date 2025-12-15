Întâlnire inedită în masivul Ceahlău. Un turist a „acordat prioritate” unei capre negre pe o potecă de munte

15-12-2025 | 10:34
O întâlnire surprinzătoare a avut loc în masivul Ceahlău. Un bărbat care urca spre vârful Toaca s-a oprit ca să îi „acorde prioritate” unei capre negre.

Omul nu a stat prea mult pe gânduri și a pus mâna pe telefon, pentru a surprinde momentul.

În imagini se observă cum sălbăticiunea traversează cărarea special amenajată pentru drumeți. Se oprește câteva secunde și aruncă priviri curioase către „oaspetele” de pe munte.

Convinsă că omul e pașnic, capra pornește din loc și își vede liniștită de drum.

