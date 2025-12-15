Întâlnire inedită în masivul Ceahlău. Un turist a „acordat prioritate” unei capre negre pe o potecă de munte
O întâlnire surprinzătoare a avut loc în masivul Ceahlău. Un bărbat care urca spre vârful Toaca s-a oprit ca să îi „acorde prioritate” unei capre negre.
Omul nu a stat prea mult pe gânduri și a pus mâna pe telefon, pentru a surprinde momentul.
În imagini se observă cum sălbăticiunea traversează cărarea special amenajată pentru drumeți. Se oprește câteva secunde și aruncă priviri curioase către „oaspetele” de pe munte.
Convinsă că omul e pașnic, capra pornește din loc și își vede liniștită de drum.
Sursa: Pro TV
Etichete: munte, ceahlau, capra neagra,
Dată publicare:
15-12-2025 10:34