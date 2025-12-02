Leguma care început să fie cultivată cu succes și în România. Medicii și bucătarii îi laudă calitățile

O legumă foarte sănătoasă, cultivată doar în alte țări până de curând, a început să fie atractivă și pentru fermierii de la noi.

Este vorba despre broccoli. Înrudită cu varza și conopida, e mult mai profitabilă, mai ales dacă e vândută în piață, la bucată. Medicii îi laudă calitățile, iar bucătarii vorbesc despre versatilitate la gătit.

Un fermier din Bihor cultivă broccoli de șapte ani. A observat că leguma e tot mai căutată în magazine, iar cultivarea ei seamănă cu cea a verzei, cu care era deja obișnuit.

Ioan Scurtu, fermier: „Vedem tot mai mult apetit pentru mâncăruri sănătoase, tot mai mulți cumpără broccoli. Avem clienți care cumpără anual, direct de la noi din fermă și vedem cum crește cererea în magazine.”

Înființarea unui hectar de broccoli costă aproximativ 15.000 de lei. La piață, se vinde cu sume între 5 și 7 lei pe kg, iar la procesatori, cu mai puțin de doi lei. Chiar și așa, încasările sunt de 30.000 de lei pentru un hectar.

În aceeași zonă, un alt fermier are cumpărător pentru întreaga recoltă – o firmă de procesare.

Banyai Levente, fermier: „Putem valorifica produsul care am făcut. Este o plantă foarte sănătoasă și în orice magazin găsim broccoli, la orice rețea.”

Nutriționiștii spun că leguma are multiple beneficii pentru sănătate.

Dr. Oana Pop, medic specialist diabetolog: „Broccoli este un aliment extrem de valoros în nutriția modernă. Sprijină controlul glicemiei, reduce inflamația, protejează sistemul cardio-vascular.”

Iar bucătarii îi confirmă versatilitatea.

Nicolae Pop, chef: „Are potență maximă când este consumat crud, chiar ca și germene, eventual într-o grămadă de smoothie-uri sau făcut la aburi, se poate face la cuptor, se poate pune-n ciorbe, se poate pune lângă fripturi.”

Deocamdată, în România, broccoli nu este inclus în programele de susținere a fermierilor.

