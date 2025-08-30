Mesajul ministrului Justiţiei pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!

30-08-2025 | 15:24
Radu Marinescu, ministrul Justiției
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, le transmite sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. De asemenea, Radu Marinescu le cere magistraţilor să fie ”responsabili, prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”.

autor
Mihaela Ivăncică

În acest context, ministrul Justiţiei susţine că pensiile speciale primite de magistraţi nu sunt privilegii.

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a fost întrebat la un post TV ce mesaj are pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis.

”După cum ştiţi, a fost o poziţie consecventă pe care am avut-o la preluarea mandatului de ministru de a nu comenta cauze individuale, de a nu comenta măsuri dispuse de către organul de urmărire penală, de instanţa de judecată. M-am referit la principii sau, eventual, la aspecte de interes social pentru funcţionarea justiţiei ca sistem public. Nu o să pot să comentez ceea ce a dispus un judecător în dosarul la care faceţi referire. Dar o să reiau ce v-am spus anterior. Mesajul meu către cetăţeni este să aibă încredere în sistemul de justiţie. Mesajul meu către sistemul de justiţie este să fie prompt, eficace, în condiţii de obiectivitate şi de imparţialitate pentru a livra justiţia către cetăţeni ca serviciu public. Dar în această ecuaţie este responsabilitatea totală a procurorului şi a judecătorului de a utiliza toate mijloacele legale, atât pentru a realiza dreptatea pentru păgubit, cât şi pentru cel acuzat. Pentru că ambii participanţi, să zic aşa, la procesul penal au drepturi şi au libertăţi care trebuie să fie respectate. Acum, că tot aţi vorbit de faptul că o pensie mai mare sau mai mică ţine de independenţa magistratului, atunci această independenţă trebuie să fie egală şi cu o foarte mare responsabilitate. Dacă vrei independenţă, eşti independent, nu vine ministrul Justiţiei să-ţi spună: fă aşa sau fă aşa”, a spus Radu Marinescu.

Despre pensiile speciale ale magistraţilor

Radu Marinescu susţine că pensiile speciale oferite judecătorilor nu sunt ”privilegii”, ci ”condiţii decente” pentru responsabilitatea socială pe care o are un magistrat.

magistrati
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

”Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie! Folosiţi-vă de drepturile şi libertăţile pe care le aveţi pentru a participa responsabili la actul de Justiţie. Iar către magistraţii care realizează Justiţia, mesajul meu este: fiţi responsabili, fiţi prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”, a încheiat ministrul.

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel Bucureşti a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procurori asupra bunurilor deţinute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poştoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu şi compania mamă a grupului, Nordis Management.

Astfel, au ieşit de sub sechestru hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri şi locuri de parcare.

După decizia Curţii de Apel, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul pe toate apartamentele şi terenurile deţinute de firmele Nordis Management şi Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse peste 200 de plângeri penale.

În toamna anului trecut, candidatul PSD la prezidenţiale Marcel Ciolacu şi alţi lideri social-democraţi, printre care Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis, au zburat în Franţa cu un avion privat închiriat de firma Nordis, patronată de Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, la acea dată parlamentar PSD, şefa Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Sursa: News.ro

Dată publicare: 30-08-2025 15:10

