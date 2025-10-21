Vladimir Ciorbă, urmărit penal în dosarul Nordis. Sunt 700 de plângeri penale și 75 milioane de euro prejudiciu

21-10-2025 | 10:24
Vladimir Ciorba
Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

Mihai Niculescu,  Ovidiu Oanță

Potrivit unor surse judiciare, la 13.10.2025, procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale față de administratorii grupului Nordis, inculpati în cauză și societățile Nordis Management si Nordis Mamaia (ambele urmărite penal), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Demersul procurorilor survine unui număr de peste 300 plângeri penale suplimentare, in care se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro.

Firmele din grupul Nordis sunt administrate de Vladimir Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poştoacă - acţionar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă - acţionar şi administrator la mai multe firme din grupul Nordis şi Florin Poştoacă.

Potrivit anchetatorilor, până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro.

Acestea sunt sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate.

