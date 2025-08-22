Ce se întâmplă cu dosarul Nordis. DIICOT: 400 de volume, 600 de păgubiți și 2.000 de persoane audiate

Stiri Justitie
22-08-2025 | 21:44
DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind audiate 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părți vătămate.  

Claudia Alionescu

Au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume.

Procurorii au transmis vineri un comunicat de presă în care explică stadiul anchetei în dosarul Nordis, după ce deputatul USR Stelian Ion a declarat că ancheta în acest caz este tergiversată de anchetatori.

În legătură cu afirmațiile publice, nefondate, formulate pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei 'Nordis', Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) precizează că ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”, a explicat DIICOT, într-un comunicat de presă.

DIICOT precizează că dosarul Nordis vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.

Laura Vicol, Vladimir Ciorbă
Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, cercetat în dosarul Nordis, poate părăsi România. Decizia este definitivă

Conform DIICOT, începând cu data de 3 februarie 2025, în dosar au fost efectuate următoarele activități:

► dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezența persoanelor de la care acestea au fost ridicate;

► efectuarea de percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;

► audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calități procesuale, inclusiv peste 600 de persoane vătămate;

► constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

Activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părților procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective. Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competență cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură”, mai transmit procurorii.

Reacția DIICOT vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a reproșat vineri, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei în dosarul Nordis, în care sunt cercetați penal Laura Vicol și Vladimir Ciorbă.

După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare 'forfecat' din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, susține Stelian Ion.

Aparatul inteligent apărut într-un supermarket care schimbă modul în care clienții aleg produsele

Sursa: Agerpres

Etichete: diicot, dosar, nordis,

Dată publicare: 22-08-2025 21:44

