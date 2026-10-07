Doritorii trebuie să plătească între 2 și peste 11.000 de euro pentru a ucide un exemplar. Statul primește și el o parte din bani, însă nu mai mult de 700 de euro.

Iată cum sună unele oferte:

„Propunem clienților noștri o vânătoare spectaculoasă, pentru cel mai mare urs brun din toată Europa. Este o oportunitate perfectă să ucizi un urs monstru, ca în Alaska”.

„Fiecare fond de vânătoare are doar câțiva urși, așa că locurile se ocupă repede. Nu punem un vânător la pândă decât dacă ghidul a găsit urme proaspete, chiar în ziua aceea”.

Primul organizator nu a dorit să comenteze anunțul. Celălalt spune că are deja reacții din piață.

Florin Gavriș, organizator de vânătoare: „În general, din Europa de Vest, Slovacia, Polonia, ei sunt interesați. Tatonează deocamdată, nu se grăbesc foarte tare pentru că nu-i ieftin un urs. E o sumă cu care poți să mergi să vânezi în Africa 5 animale.”

Potrivit ofertelor analizate de Știrile ProTV, un pachet de vânătoare costă între 2.000 și 11.500 de euro. Cele mai ieftine sunt oferite de Romsilva. Din acești bani, o mică parte ajunge la stat. Garda Forestieră încasează între 300 și 700 de euro, în funcție de dimensiunile exemplarului ucis.

George Gârbacea, inspector general Garda Forestieră Națională: „Dacă privim ca procent, da, e sub 10%, deci destul de puțin. E o lege mai veche care stabilește aceste tarife, deci pot fi upgradate.”

Vânătorii pot păstra doar craniul și blana exemplarelor mai modeste. Trofeele valoroase rămân în posesia statului, care le depozitează. Garda Forestieră Brașov are câteva zeci, care zac îngrămădite în saci.

Tanczos Barna, care este inițiator al legii, spune că nu pot fi vânați doar urșii mari.

Tanczos Barna, senator, inițiatorul legii: „Jumătate din cotă trebuie să fie sub un anumit punctaj. Nu poate fi transformată această lege doar într-o goană după cele mai mari exemplare din pădure.”

Totodată, în noua cotă nu intră urșii care ajung frecvent în orașe. Aceia pot fi împușcați prin intervenții de urgență, ceea ce se și întâmplă.

Claudiu Dumitriu, Alianța pentru Combaterea Abuzurilor: „Au împușcat ăștia aici 15 urși în Brașov, deci ce nevoie mai e să îl împuște pe unul în Postăvaru care n-a deranjat pe nimeni.”

Potrivit legii, vânătorii pot împușca 859 de exemplare de urs până la sfârșitul anului și încă pe atâtea în 2027.