Atacurile deliberate asupra oamenilor sunt foarte rare.

Ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu un urs în pădure

Atunci când petreci timp în natură, este important să ții cont de recomandările privind comportamentul pe care trebuie să îl adopți pentru a evita întâlnirile nedorite cu urșii și pentru a te asigura că eventualele întâlniri nu se încheie cu urmări negative nici pentru oameni, nici pentru urși.

Urșilor nu le plac surprizele. Datorită simțurilor olfactiv și auditiv bine dezvoltate, aceștia reușesc, de regulă, să evite oamenii. Dacă vrei să nu te întâlnești cu un urs, trebuie să faci suficient zgomot pentru a nu-l lua prin surprindere. Când mergi prin pădure, nu trebuie să te deplasezi în liniște. Anunță-ți prezența, mai ales când treci prin vegetație deasă sau prin zone în care vizibilitatea este redusă.

Dacă întâlnești un urs, nu te apropia niciodată de el și nu îl deranja, de exemplu, aruncând cu pietre. De asemenea, nu te apropia de bârlogul său. Nu hrăni niciodată un urs, chiar dacă pare prietenos și curios, și nu te apropia de el atunci când se hrănește cu leșul unui animal sau cu orice altă sursă de hrană. În cele mai multe cazuri, ursul se va îndepărta de mâncare, însă poate decide să o apere dacă simte că un intrus îi amenință hrana.

Când te întâlnești cu un urs, este important să rămâi calm și să evaluezi situația. Pașii pe care trebuie să îi urmezi diferă în funcție de circumstanțele întâlnirii. Atunci când detectează prezența unui om, ursul părăsește, de cele mai multe ori, zona imediat, chiar înainte ca noi să îi observăm prezența. Un urs se poate ridica pe labele din spate pentru a verifica împrejurimile. Această poziție nu indică agresivitate, ci curiozitate. Anunță ursul că ești acolo, folosind o voce calmă. Astfel, acesta va observa că se află în apropierea unui om și se va retrage.

Cum reacționezi dacă ursul te observă

Urșii atacă oamenii doar atunci când nu pot evita o confruntare, din cauza fricii sau a sentimentului că sunt în pericol. Dacă urmezi instrucțiunile de mai jos, vei ști cum să reacționezi în cazul unei întâlniri.

• Dacă observi ursul de la distanță, retrage-te încet pe drumul pe care ai venit și lasă-i suficient spațiu pentru a-și continua deplasarea. Nu fugi niciodată!

• Dacă un urs se apropie de tine fără să te fi observat, anunță-ți prezența folosind o voce calmă și retrage-te încet. Urșii au vederea slab dezvoltată, așa că animalul trebuie să te recunoască drept om, dar și să înțeleagă că nu se află în pericol. În acest caz, de obicei, se va retrage. Cu toate acestea, urmărește-i comportamentul.

• Dacă te afli foarte aproape de un urs, chiar și de o ursoaică însoțită de pui, oprește-te, păstrează-ți calmul și retrage-te încet în direcția din care ai venit. Deplasează-te lent, fără mișcări bruște, și nu țipa.

• Nu arunca pietre sau alte obiecte în urs. Acest gest poate crește riscul unui comportament agresiv, deoarece un animal care se simte amenințat poate încerca să se apere.

• În situații excepționale, ursul poate simula un atac, fără să intre în contact fizic cu tine. Scopul unei astfel de reacții este să sperie și să îndepărteze vizitatorul nedorit.

• În cazul unui atac, nu încerca niciodată să te aperi. Rămâi nemișcat sau întinde-te încet pe burtă, cu fața spre sol. Cel mai probabil, ursul se va opri chiar în fața ta, fără să intre în contact fizic cu tine.

• Este foarte dificil să îți dai seama dacă ursul simulează un atac. Dacă te prefaci că ești mort înainte ca animalul să intre în contact fizic cu tine, îi transmiți că nu reprezinți o amenințare. Când te întinzi la pământ, protejează-ți capul, gâtul și fața cu brațele. Nu opune rezistență și încearcă să rămâi cât mai nemișcat până când atacul se încheie. Înainte să te ridici, verifică dacă ursul se mai află în apropiere.

• Reține: nu fugi niciodată de un urs și nu încerca să te cațeri într-un copac! Urșii se cațără foarte bine și pot alerga cu viteze de până la 50 km/h. Te pot ajunge din urmă în doar câțiva metri, indiferent de tipul de teren. Excepție face situația în care poți ajunge în câțiva pași într-un loc sigur, cum ar fi o mașină.

• Nu te apropia niciodată de puii de urs, chiar dacă par curioși sau abandonați. Dacă îi observi, îndepărtează-te din zonă, deoarece ursoaica se află, cel mai probabil, în apropiere.

Cum procedezi dacă ursul se apropie de tine

Urșii pot simula un atac pentru a încheia o întâlnire nedorită: se năpustesc asupra unei persoane, apoi își schimbă direcția în ultimul moment. De asemenea, pot reacționa defensiv scoțând sunete de avertizare, mârâind, clănțănind din fălci sau lăsându-și urechile pe spate.

• Păstrează-ți calmul. Un comportament liniștit îl poate face pe urs să se simtă mai puțin amenințat. Țipetele și mișcările bruște pot declanșa un atac.

• Vorbește cu ursul. Folosește o voce calmă, dar fermă. Astfel, animalul va înțelege că ești om, nu o pradă. Dacă ursul se ridică pe labele din spate și își mișcă botul în diferite direcții, încearcă să își dea seama cine ești.

• Retrage-te încet. Nu fugi niciodată! Alergatul poate declanșa urmărirea.

• Încearcă să pari cât mai mare. Ridică în brațe copiii mici și rămâi în grup.

• Nu-ți lăsa rucsacul jos. Acesta te poate proteja.

Dacă trebuie să îți continui drumul, ocolește ursul la o distanță cât mai mare, îndepărtează-te de traseu sau așteaptă într-un loc sigur, până când animalul pleacă.

Cum procedezi dacă ursul se apropie de tine

Oprește-te și păstrează-ți calmul. Pregătește-te să folosești spray-ul pentru urși. Nu fugi. Observă comportamentul animalului și încearcă să înțelegi de ce se apropie.

Ursul se hrănește, își protejează puii sau a fost luat prin surprindere de prezența ta. Te percepe ca pe o amenințare. Animalul va părea stresat sau agitat și poate scoate sunete de avertizare.

• Încearcă să nu pari o amenințare.

• Vorbește pe un ton calm.

• Când ursul se oprește din înaintare, începe să te retragi încet.

• Dacă se apropie în continuare, nu te mișca din loc, continuă să vorbești și folosește spray-ul pentru urși.

• Dacă ursul intră în contact fizic cu tine, întinde-te la pământ și prefă-te că ești mort. Rămâi nemișcat până când animalul pleacă.

Ursul poate fi curios, poate încerca să ajungă la mâncarea ta sau își poate testa poziția dominantă. În cazuri foarte rare, poate avea un comportament prădător și te poate considera o posibilă pradă. Aceste comportamente nedefensive pot părea asemănătoare între ele, dar nu trebuie confundate cu reacțiile defensive.

În acest caz, ursul își va concentra atenția asupra ta, ținând capul și urechile ridicate.

• Vorbește pe un ton ferm.

• Ieși din calea ursului.

• Dacă te urmărește, oprește-te și nu te retrage.

• Țipă și adoptă un comportament agresiv.

• Încearcă să intimidezi ursul.

• Dacă se apropie foarte mult, folosește spray-ul pentru urși.

Cum te protejezi în cazul unui atac de urs

Poartă întotdeauna asupra ta un spray pentru alungarea urșilor atunci când desfășori activități în natură. Asigură-te că îl ai la îndemână și că știi cum să îl folosești. Spray-ul poate fi eficient împotriva unor urși, dacă este utilizat corect.

Reține însă că eficiența acestuia poate fi influențată de vânt, distanța de pulverizare, ploaie, temperaturile sub zero grade și termenul de valabilitate al produsului. Informează-te cu privire la modul corect de utilizare a spray-ului, inclusiv prin citirea instrucțiunilor producătorului, și păstrează-l într-un loc ușor accesibil. Totuși, cea mai sigură modalitate de a evita incidentele cu urșii este să nu intri în contact cu ei.

Oprește-te și păstrează-ți calmul. Pregătește-te să folosești spray-ul pentru urși. Nu fugi.

Ce faci dacă un urs aleargă spre tine

Cele mai multe întâlniri cu urșii se încheie fără ca cineva să fie rănit. Dacă un urs intră efectiv în contact fizic cu tine, îți poți crește șansele de supraviețuire dacă urmezi aceste recomandări. În general, există două tipuri de atacuri:

Atac defensiv

Acesta este cel mai frecvent tip de atac.

• Folosește spray-ul pentru urși.

• Dacă ursul intră în contact fizic cu tine, prefă-te că ești mort!

Întinde-te pe burtă, cu picioarele depărtate, și încrucișează-ți mâinile la ceafă. Această poziție reduce riscul ca ursul să te întoarcă pe spate și îți protejează fața, partea din spate a capului și gâtul. Rămâi nemișcat până când ești sigur că ursul a părăsit zona.

Atacurile defensive durează, de regulă, mai puțin de două minute. Dacă atacul continuă, este posibil ca ursul să fi trecut de la un comportament defensiv la unul prădător. În acest caz, luptă-te!

Atac prădător

Ursul te urmărește de-a lungul unei poteci, ca și cum te-ar vâna, apoi te atacă. Un astfel de atac poate avea loc și în timpul nopții. Acest tip de atac este foarte rar.

• Încearcă să te refugiezi într-o clădire, într-o mașină sau într-un copac.

• Dacă nu poți scăpa, nu te preface că ești mort.

• Folosește spray-ul pentru urși și luptă-te!

Încearcă să intimidezi ursul: țipă, lovește-l cu o creangă sau cu o piatră și fă tot ce poți pentru a-i arăta că nu ești o pradă ușoară. Acest tip de atac este foarte rar, dar reprezintă un pericol serios, deoarece, de obicei, înseamnă că ursul caută hrană și te consideră o posibilă pradă.