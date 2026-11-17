În lupta lor, au găsit câteva minute pentru joacă. Apoi, s-au ridicat, gata din nou de harță.
Urșii sunt acum în ultima fază de pregătire pentru iarnă. Mănâncă mai mult, ca să acumuleze grăsime pentru timpul în care vor hiberna.
Nu toată pădurea se culcă atunci când se lasă întunericul. De exemplu, la Ocolul Silvic Broșteni, în județul Suceava, doi urși masivi au ales să-și măsoare forțele.
În lupta lor, au găsit câteva minute pentru joacă. Apoi, s-au ridicat, gata din nou de harță.
Urșii sunt acum în ultima fază de pregătire pentru iarnă. Mănâncă mai mult, ca să acumuleze grăsime pentru timpul în care vor hiberna.