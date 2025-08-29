La 36 de zile de la transferul în Belgia al pacientei de la Floreasca, Ministerul Sănătăţii anunţă că va acoperi costurile

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile la Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă la un spital din Belgia, anunţă că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile pentru tratamentul femeii.

Ministerul Sănătăţii a anunțat că va acoperi costurile abia după 36 de zile de la transferul ei în Belgia.

”În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situaţia medicală a Laviniei.

Speranţa noastră, la care nu am renunţat vreodată, a devenit acum mai mare şi mai puternică decât frica. Sunteţi mii, mii de oameni care ne-aţi sprijinit cu donaţii, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni.

Vă mulţumim pentru dragoste – aşa o simţim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a arătat, joi seară, într-o postare pe Facebook, Alina Alexandru.

Ea a anunţat că a fost informată că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile aferente tratamentului surorii sale.

”Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii - România se alătură nouă în lupta pentru viaţa şi viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia şi va prelua costurile aferente tratamentului ei.

Vă vom ţine la curent cu tot ce urmează. Vrem să mulţumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situaţia de la spitalul Floreasca şi nu s-a lăsat intimidat, deşi ştim că unele adevăruri nu sunt uşor de scos la iveală.

Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislaţiei mutilate. Şi pentru că nu şi-a uitat promisiunea de a căuta soluţii şi a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei.

Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Şi pentru că acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii români”, a adăugat Alina Alexandru.

Ea a menţionat că vineri sora sa va fi supusă unei noi intervenţii: ”Familia noastră poate privi cu mai multă speranţă şi încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns şi a râs în acelaşi timp. Azi am plâns amândouă şi de bucurie. Azi doare mai puţin. Pentru toate acestea, vă mulţumim! Mâine urmează o nouă intervenţie. Mulţumim, mulţumim tuturor!”.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile. În acest timp, a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, şi ea pacientă în spitalul bucureştean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi.

Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau că angajații spitalului intră în salon fără a se schimba după ce vin de afară, dar şi fără mască sanitară.

Aparţinătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutaţi de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că faţa nu i-a fost desfigurată. , în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Gândaci lângă patul pacientei

În urma cu o lună, Ministrul Sănătăţii a trimis Corpul de control şi Inspecţia Sanitară la Spitalul Floreasca, după acuzaţiile fostei paciente. Ea a reclamat prezenţa gândacilor şi lipsa analgezicelor, iar cazul a fost sesizat şi Colegiului Medicilor.

Ministerul Sănătății a transmis atunci un comunicat oficial în care precizează că a demarat un control amplu, încă de săptămâna trecută.

„Am dispus un control prin Inspecția Sanitară de Stat, care vizează aspectele semnalate privind igiena, infecțiile asociate asistenței medicale și respectarea protocoalelor de dezinsecție”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete. În paralel, Corpul de Control al ministerului verifică documentele privind curățenia, dezinsecția și stocurile de analgezice din spital.

Ministrul a catalogat mărturia pacientei drept „cutremurătoare” și a subliniat că este inacceptabil ca, în România anului 2025, un pacient să fie lăsat să sufere fără tratament adecvat. „Nu există scuză pentru lipsa empatiei și a unui tratament corespunzător al durerii. Am sesizat Colegiul Medicilor și am cerut declanșarea unei anchete disciplinare privind aplicarea protocolului de analgezie”, a transmis Rogobete.

Sora pacientei, care a donat piele pentru operaţii, a povestit întreaga situaţie în repetate postări pe Facebook. Sora a suferit arsuri după ce centrala locuinţei a explodat, iar femeia a intrat în casă să-şi salveze cei doi copii mici.

Într-una dintre postări vorbeşte despre lipsa igienei şi ataşează fotografii cu gândaci surprinse aproape de patul pacientei care avea arsuri critice.

Ulterior, femeia a povestit că sora sa a contractat multiple bacterii în timpul internării, diagnosticul fiind confirmat de medicii din Belgia, unde a reuşit să o transfere într-un final pe sora sa.

„Grefele Laviniei sunt compromise într-o mare masura! Bacteriile au facut şi fac ca acestea să se piarda, să cada, sa îi provoace alte rani. Doar palmele (exterior si interior) plus zona exterioara de pe brate, cuprinsa intre incheietura mainii si cot sunt acoperite cu piele si NU necesita noi interventii chirugicale! ATAT!!! Dupa 53 zile!!!”, a scris sora pacientei pe Facebook.

„În LAGARUL de la Floreasca, aceste răni au fost tratate cu monstruozitate, prin lasarea acestor zone sa se lipeasca de cearceafuri si apoi smulse cu brutalitate provocandu-i dureri ingrozitoare si impiedicand orice posibila vindecare. Cand Lavinia plangea si ruga sa gasim solutii, mi-ati spus ca nu e cooperanta ea, ca greutatea ei este de vina, ca nu a suferit arsuri la sfincterul anal (...) Verdictul din Belgia: drumul va fi mai lung decat au estimat initial. Drumul va fi plin de durere, anestezii, curatari, operatii. DAR, la final, Lavinia va pasi pe usa spitalului si ne vom intoarce acasa”, a mai scris femeia.

Nereguli grave au ieșit la iveală după scandalul de la Spitalul Floreasca

Scandalul de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca a scos la iveală numeroase nereguli.

Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca din București nu are sistem de ventilație centralizat, deși această normă este obligatorie prin lege. În plus, unitatea sanitară a primit mai multe amenzi și pentru nerespectarea normelor de igienă.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: Am sesizat și cu ochiul liber o lipsă de organizare a unității de arși, o lipsă de interes. Deși suntem în plin scandal public, domnul coordonator și-a prelungit concediul de odihnă. Solicit să lase locul altcuiva care știe cum se coordonează echipă, în primul rând, și cum se coordonează un centru de arși grav.

Deși existau medicamente, pacienții nu le primeau

Verificările au arătat că în dulapuri existau medicamentele necesare, pe care Alina Alexandru, pacienta care a dezvăluit întreaga situație, spune că nu le-a primit, deși avea dureri îngrozitoare după ce a donat piele pentru sora ei.

Această situație scoate în evidență faptul că România încă nu are niciun centru pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. Iar limitarea internărilor de la Floreasca va pune presiune și mai mare pe spitalele în care sunt paturi pentru ei.

Întreaga conducere a Centrului de Arși de la spitalul Floreasca a fost demisă, precum și șefii laboratorului

Pe 4 august, Conducerea Spitalului Clinic de Urgență București (SCUB) a anunțat că l-a demis pe șeful Centrului de Arși de la Floreasca, precum și conducerea laboratorului spitalului, în urma neregulilor depistate în această unitate.

”În contextul incidentului recent de la Centrul de Mari Arși ne exprimăm înainte de toate profundă compasiune față de suferința pacientei și a familiei sale. Ca instituție medicală de elită, suntem conștienți că fiecare viață contează, iar chiar și o singură deficiență trebuie tratată cu maximă seriozitate”, a transmis SCUB pentru Știrile Pro TV.

Nu în ultimul rând, sunt anunțate măsuri pentru ”digitalizare pentru vocea pacientului” și ”îmbunătățirea comunicării”.

”Este în curs de implementare un sistem de feedback în timp real, prin care fiecare pacient poate semnala direct medicului șef de secție, managementului calității și conducerii spitalului orice nevoie sau neregulă. În parteneriat cu sindicatul unității vom organiza cursuri de comunicare cu pacientul pentru toți angajații. Prioritate vor avea secțiile cu grad crescut de dificultate, precum ATI, Arși, UPU”, mai precizează Spitalul Clinic de Urgență București.

”Menționăm că în această perioadă personalul din Centrul pentru Arși a fost reinstruit în ceea ce privește igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție , măsuri în ceea ce privește izolarea bolnavilor și îngrijirea lor. S-au intensificat procedurile de curățenie și dezinfecție în toate spațiile. Există personal medical dedicat și se continuă acordarea de îngrijiri medicale pacienților internați.

Deși Spitalul Clinic de Urgență București se bucură de realizări excepționale - numeroase transplanturi reușite, intervenții chirurgicale unice în Europa, adresabilitate națională (48 % din pacienții tratați provin din afara Municipiului București) - evenimentul recent ne-a arătat că excelența trebuie însoțită de vigilență constantă și responsabilitate totală.

Un singur pacient care suferă din cauza unei scăpări reprezintă un semnal de alarmă . Aceste lucruri nu trebuie - și nu vrem - să se mai întâmple.

Ne reafirmăm angajamentul față de calitatea actului medical, față de demnitatea pacientului și față de transparența deplină. Vom continua să fim alături de cei care au nevoie de noi, cu seriozitate, compasiune și responsabilitate.”

