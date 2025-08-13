Români arși trimiși în străinătate, concomitent cu închiderea centrului de la Floreasca. Câte locuri sunt în țară

Autoritățile din sănătate au activat Mecanismul European de Protecție Civilă ca să transfere în străinătate trei adulți răniți grav într-o explozie.

Au arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului, iar în acest moment România nu are un centru în care pot să fie îngrijiți corespunzător.

Se întâmplă în condițiile în care cel de la Floreasca este retrogradat din cauza neregulilor descoperite acolo de Ministerul Sănătății și va fi închis pentru reorganizare.

Copila rănită în explozia din județul Bacău a fost adusă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cei trei adulți în secțiile din Timișoara și Bagdasar Arseni din Capitală. Primele evaluări arată că au arsuri extrem de mari, așa că autoritățile au cerut ajutor spitalelor din Europa.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: ”Ca o ironie a sorții, totul se întâmplă în timp ce autoritățile din sănătate vorbesc de nereguli grave descoperite în Centrul de Arși de la Floreasca. Acesta a fost retrogradat ca unitate funcțională, ceea ce înseamnă că nu va mai putea primi pacienți cu arsuri pe suprafețe extinse”.

S-a ajuns aici printre altele pentru că instalația de ventilație cu filtre HEPA este doar în zona pacienților critici, nu în întreaga structură. Mai mult...

Viorel Ionescu, arhitect proiectant: ”Este subdimensionată, este veche și nu se încadrează absolut deloc în actualele norme de proiectare. S-a propus reorganizarea întregii secții cu reactualizarea fluxurilor arhitecturale, reactualizarea noilor spații, implicit a refacerii în totaliate a instalațiilor electrice, ventilații climatizare”.

O altă neregulă gravă este că doar două din cele șase rezerve destinate pacienților în stare extrem de gravă au prevăzut un spațiu intermediar la intrare.

La 10 ani după tragedia Colectiv, România încă nu are un centru pentru marii arși

Toate aceste lucrări vor dura cel puțin 5-6 luni, timp în care unitatea de arși de la Floreasca va fi închisă. Asta înseamnă că în România rămân doar 18 locuri pentru marii arși, iar acestea sunt mai tot timpul ocupate.

Deși aceste lucruri nu s-au regăsit niciodată în structura unității, cei de la Direcția de Sănătate Publică București au dat avizul de funcționare pentru Centrul de Mari Arși în anul 2022, după un control.

”Dr. Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt: Se face solicitare către DSP, se depun documente, specialiștii DSP sosec la fața locului pentru a verifica dacă toate aceste lucruri sunt în regulă și chiar poate să facă DSP recomandări pentru a remedia.

Reporter: Au fost făcute recomandări?

Dr. Bogdan Oprița: Pentru centrul de arși, nu, totul părea să fie în regulă”.

Așadar, la aproape 10 ani de la tragedia din Colectiv, România nu are niciun centru dedicat marilor arși. Ministrul Sănătății spune că primul centru, cel din Timișoara, va fi dat în funcțiune în această iarnă. Vor urma anul viitor cel din Târgu Mureș și cel de la Grigore Alexandrescu din Capitală.

