Jumătate dintre blocurile din București nu au încă apă caldă, deși Termoenergetica a anunțat că a remediat avaria

21-08-2025 | 07:38
Jumătate dintre blocurile din Capitală - racordate la sistemul centralizat de termoficare - nu au nici acum apă caldă. Asta deși Termoenergetica, societatea care furnizează agentul termic, a anunțat că a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani.

Alexia Banu

Termoenergetica a anunțat miercuri că lucrările au fost finalizate. Însă, în continuare, un bloc din două, dintre cele racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu are apă caldă. Asta pentru ca reumplerea retelei poate dura pana la 12 ore.

În urma cu patru zile, s-a produs o avarie majora la o conducta veche de aproape 40 de ani. Din cauza, pierderilor mari de apă caldă unul dintre CET-uri a fost oprit de urgență. În total, peste 5.100 de blocuri au fost afectate, adică aproape 60% din imobilele, care primesc apă caldă prin sistemul de termoficare.

Inițial, estimările au arătat că avaria s-ar putea remedia în cursul aceleiași nopți când s-a și produs defecțiunea. Acum, noul termen este vineri, la ora 23:30. În prezent, rețeaua primară este încărcată etapizat, pentru că autoritățile încearcă să evite o nouă fisurare sau spărtură.

