Sute de blocuri din Capitală rămân din nou fără apă caldă. Care sunt zonele afectate

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală.

Astfel, sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, vor rămâne fără apă caldă.

De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11–31 august 2025, clienții vor fi preluați și alimentați cu agent termic pentru apă caldă de către CTE Progresul.

"Deși scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanța considerabilă dintre sursă și punctele de consum poate determina apariția unor întârzieri în livrarea apei calde", anunță Termoenergetica.

Intervențiile echipelor au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări, mai precizează sursa citată. Astfel, potrivit Companiei Termoenergetica, se vor efectua mai multe intervenții.

Zonele afectate

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzești – Bulevardul Iancu de Hunedoara din Sectorul 1.

Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (56 blocuri și imobile), 1 modul termic, 6 puncte termice industriale și 8 puncte termice pentru dotări, în perioada 11 august 2025 – ora 09:00, până în 14 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976, această porțiune de rețea având aproape 50 de ani de funcționare.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 200 mm, în zona Șoselei Pantelimon din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (10 blocuri), din 11 august 2025 – ora 09:00, până în 12 august 2025 – ora 23:00. Anul de punere în funcțiune: 1978 (47 de ani de funcționare).

-Rețeaua termică primară – racordul punctului termic 19 Pantelimon, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Cristescu Dima, Sectorul 2. Se vor efectua lucrări de reparații ce impun oprirea agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (17 blocuri), în perioada 13 august 2025 – ora 09:00, până în 14 august 2025 – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1978.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 500/400/200 mm, în zona Calea Moșilor din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de reparații ce presupun sistarea apei calde către 8 puncte termice (99 blocuri), între 11 august 2025 – ora 09:00 și 14 august 2025 – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1988 (37 de ani de funcționare).

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Șoseaua Fundeni, Șoseaua Colentina și Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2. Se vor executa lucrări ce presupun oprirea furnizării apei calde către 9 puncte termice (136 blocuri și Spitalul Fundeni), între 11 august 2025 – ora 09:00 și 14 august 2025 – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1976.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 600/500 mm, în zona străzilor Mașina de Pâine și Ion Berindei din Sectorul 2. Se vor face lucrări de reparații care implică oprirea agentului termic pentru apă caldă către 12 puncte termice (201 blocuri), în perioada 11–14 august 2025, ora 23:00. Conducta datează din 1969, având 56 de ani de funcționare.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 500/400 mm, în zona Șoseaua Ștefan cel Mare din Sectorul 2. Se vor efectua lucrări de reparații ce implică oprirea agentului termic pentru apă caldă către 18 puncte termice (182 blocuri și Spitalul Colentina), între 11 august – ora 09:00 și 14 august – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1978.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 300/200 mm, în zona Calea Călărașilor și Strada Delea Nouă din Sectorul 3. Lucrările vor duce la oprirea apei calde pentru 2 puncte termice (17 blocuri), între 11 august – ora 09:00 și 13 august – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1989 (36 de ani de funcționare).

-Rețeaua termică primară – racordul punctului termic 13 Foișor, conductă Dn 200 mm, în zona Străzii Alexandru Moruzzi din Sectorul 3. Se vor efectua lucrări care presupun oprirea apei calde pentru 1 punct termic (11 blocuri), din 11 august – ora 09:00, până în 13 august – ora 23:00. Conducta datează din 1989.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona Bulevardelor Mircea Vodă și Corneliu Coposu din Sectorul 3. Se vor face lucrări de reparații care presupun sistarea agentului termic pentru apă caldă către 3 puncte termice (24 blocuri și 3 obiective industriale), între 11 și 14 august 2025 – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1991.

-Rețeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona Străzii Sgt. Nițu Vasile din Sectorul 4. Se vor efectua lucrări de reparații care impun oprirea furnizării apei calde pentru 8 puncte termice (95 blocuri), între 11 și 14 august 2025 – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1987.

-Rețeaua termică primară – racordul comun al punctelor termice 2 și 3 Sălaj, conductă Dn 250 mm, în zona Străzii Dunăvaț și Șoseaua Sălaj din Sectorul 5. Se vor efectua lucrări de reparații care presupun sistarea agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (20 blocuri), între 11 august – ora 09:00 și 12 august – ora 23:00. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1978.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute.

CMTEB reamintește că termenele anunțate de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea propriu-zisă a șantierelor și decopertarea galeriilor.

Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la numărul gratuit 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

