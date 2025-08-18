Peste 4.000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă. Precizările directorului Termoenergetica

Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, în condiţiile în care galeria unde se află conducta este încă inundată.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecţie cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lăţime de aproximativ cinci metri şi o înălţime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar şi la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi”, a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, la Digi24.

Peste 4.000 de blocuri afectate în trei sectoare

Sursa citată a menţionat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare, din sectoarele 2,3 şi 4 ale Capitalei, nu au apă caldă la ora actuală.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă”, a mai spus directorul Termoenergetica.

Aceeaşi sursă a adăugat că lucrătorii Termoenergetica încearcă să remedieze varia în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru în coondiţiile în care galeria este încă inundată.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată. Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcţie de ce necesită remedierea”, a conchis Adela Ciudoescu.

Termoenergetica Bucureşti a anunţat că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă, a mai precizat compania.

