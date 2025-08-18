Peste 4.000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă. Precizările directorului Termoenergetica

Stiri actuale
18-08-2025 | 10:59
Termoenergetica
Shutterstock

Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

autor
Mihaela Ivăncică

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, în condiţiile în care galeria unde se află conducta este încă inundată.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecţie cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lăţime de aproximativ cinci metri şi o înălţime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar şi la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi”, a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, la Digi24.

Peste 4.000 de blocuri afectate în trei sectoare

Sursa citată a menţionat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare, din sectoarele 2,3 şi 4 ale Capitalei, nu au apă caldă la ora actuală.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă”, a mai spus directorul Termoenergetica.

Citește și
masini furate
Autoturisme de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, au fost descoperite în Portul Constanţa. FOTO

Aceeaşi sursă a adăugat că lucrătorii Termoenergetica încearcă să remedieze varia în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru în coondiţiile în care galeria este încă inundată.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată. Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcţie de ce necesită remedierea”, a conchis Adela Ciudoescu.

Termoenergetica Bucureşti a anunţat că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă, a mai precizat compania.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, apa calda, termoenergetica,

Dată publicare: 18-08-2025 10:59

Articol recomandat de sport.ro
7.000.000€ pentru FCSB!
7.000.000€ pentru FCSB!
Citește și...
Autoturisme de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, au fost descoperite în Portul Constanţa. FOTO
Stiri actuale
Autoturisme de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, au fost descoperite în Portul Constanţa. FOTO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

După ce s-au bucurat de natură și aventuri la munte, turiștii au încheiat vacanța în coloane, bară la bară, pe DN 1
Stiri actuale
După ce s-au bucurat de natură și aventuri la munte, turiștii au încheiat vacanța în coloane, bară la bară, pe DN 1

Vacanța la munte s-a încheiat, după cum era previzibil, cu aglomerația de pe DN 1, unde s-a circulat bară la bară.

Trufele românești, tot mai căutate: un kilogram ajunge la peste 4.000 de euro la export
Stiri actuale
Trufele românești, tot mai căutate: un kilogram ajunge la peste 4.000 de euro la export

Avem mai multe trufe în păduri anul acesta decât de obicei. Vremea a fost prielnică, iar mistreții care le mâncau s-au împuținat din cauza pestei porcine.  

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Emmanuel Macron avertizează: Putin vrea capitularea Ucrainei. Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine
Stiri externe
Emmanuel Macron avertizează: Putin vrea capitularea Ucrainei. Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.

Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe județe, luni. Care sunt zonele vizate de avertizare meteo. HARTĂ

Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică valabilă luni pentru localități din mai multe județe.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
2 masini
Shutterstock
Stiri actuale
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București
3 container
Shutterstock
Stiri externe
Captură record de khat pe aeroportul din Atena. O jumătate de tonă era ascunsă în 4 containere
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 August 2025

03:21:17

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12