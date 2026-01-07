Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei

Val de accidente în jumătatea de țară aflată sub cod galben de vreme rea. Mulți șoferi au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă ori polei.

Un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața, iar în Munții Apuseni iarna le face viața grea oamenilor din localități izolate. Sute de familii nu au curent electric.

În Maramureș, accidentele au venit unul după altul din cauza vremii. În Baia Sprie, două mașini s-au ciocnit frontal, după ce una dintre ele a derapat și a intrat pe contrasens.

Șoferiță: „I-a aruncat în noi. Drumul era complet acoperit de zăpadă."

Pasager: „Era mult mai multă zăpadă pe șosea."

În zona Munților Șureanu, o familie cu doi copii - de 2 și 6 ani - a avut nevoie de ajutorul salvatorilor montani după ce a rămas cu mașina împotmolită în zăpadă.

În Apuseni, 250 de familii nu au nici acum curent electric, după mai bine de 5 zile. Ninsorile abundente au rupt crengile copacilor care au căzut peste firele de curent. Oamenii așteaptă intervenția rapidă a autorităților și a furnizorilor de energie.

Nicolae Albu, prefect de Alba: „Avem o zonă montană foarte mare și peste 300, dacă nu 400 de linii de medie și joasă tensiune, care trec prin zonă împădurită."

Mai bine de jumătate de țară rămâne sub cod galben de ninsori și vânt puternic, până mâine la prânz.

Corespondent PROTV: „Se anunță rafale de vânt care vor depăși 70 de kilometri pe oră, la altitudine, dar și vizibilitate scăzută cauzată de episoade de viscol. De mâine noapte, meteorologii avertizează că se va instala gerul, cu temperaturi care scad și sub - 10 grade Celsius."

În județul Suceava este doliu în familia care a căzut marți cu mașina de pe un pod în albia râului Bistrița, în Vatra Dornei. În autoturism se aflau șase persoane-o femeie și cinci dintre copiii ei. Unul dintre aceștia, un băiat de 14 ani, a murit la spital din cauza rănilor.

Iar la Călan, în Hunedoara, un microbuz cu opt persoane a derapat pe șoseaua umedă şi s-a răsturnat. O femeie a fost rănită ușor.

La Târgu Jiu, ploile abundente și topirea zăpezii au dus la revărsarea unui lac de la marginea orașului. Mai multe străzi au fost acoperite cu apă iar sistemul de canalizare n-a mai făcut față.

