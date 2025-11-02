John Malkovich, interviu pentru Știrile ProTV după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Cum l-a descoperit pe Celibidache

02-11-2025 | 20:16
John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata ganbenă”. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat în experiența personală a marelui actor.

Într-un interviu exclusiv pentru Știrile PRO TV, John Malkovich a vorbit despre momentul în care a descoperit arta lui Sergiu Celibidache și despre locurile pe care le apreciază la noi în țară.

John Malkovich: „Îmi place foarte mult realizarea filmului, povestea. Îmi place în film aspectul relației tată-fiu. Un fiu care vrea să trăiască o viață legată de muzică, iar tatăl său nu e de acord, și își dorește ca fiul să devină prim-ministrul României. Trăind o viață în muzica clasică, probabil a mișcat mult mai mulți oameni decât dacă ar fi fost prim-ministru.”

Cristian Leonte: „Ne puteți împărtăși prima întâlnire cu muzica lui Celibidache?”

John Malkovich: „Trei piese ies în evidență, și sunt în film. Dirijarea simfoniei a patra și a șaptea de Bruckner, și una care este legendară... Boleroul... Să urmărești un om care dirijează, cu totul hipnotic, e ca un îmblânzitor de șerpi, dar ascuns în această versiune este un tempo revoluționar. Felul în care Celibidache extinde timpul, adunând forța din spatele acestor serii de note, delicatețea și suspansul pe care le introduce sunt un eveniment de necrezut, și deplin revelator asupra sensului muzicii.”

Cristian Leonte: „Care sunt lucrurile despre care merită vorbit din experiența dvs. în România?”

John Malkovich: Am fost onorat să joc de două ori în Timișoara, la teatrul de unde a pornit Revoluția Română. (...) sunt mai multe clădiri Secession decât sunt în Viena! Sibiul e foarte frumos. Și îmi place foarte mult muzeul în aer liber, este fantastic. Cu toate clădirile de acolo. Morile care plutesc pe râu. E o nebunie ce clădiri deosebite sunt acolo.”

Un pieton a fost accidentat mortal de un autoturism pe DN 2 Buzău - Râmnicu Sărat, în apropierea localităţii Oreavul, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

