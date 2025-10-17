Muzeul Astra din Sibiu, premiat în Europa pentru transformarea unei clădiri medievale în centru de meșteșuguri tradiționale

Muzeul Astra din Sibiu este câștigătorul unui important premiu european. A fost acordat pentru transformarea unei clădiri vechi medievale într-un centru de activități menite să conserve meșteșugurile tradiționale.

La ceremonia de înmânare a premiului, organizată la Bruxelles, au participat 12 dintre oamenii care au dat viață proiectului. Deplasarea unei echipe atât de numeroase s-a făcut cu sacrificii, pe care specialiștii le-au acceptat. S-a dormit inclusiv în mașină, iar masa a fost servită pe capotă.

Managerul Muzeului Astra a vrut să-i aibă alături în acest moment festiv pe cât mai mulți dintre colegii care au contribuit la proiect. Cum banii nu ajungeau pentru biletele de avion, cei 12 specialiști au făcut drumul de 3000 de kilometri cu mașina. Unul dintre membrii delegației l-a surprins pe managerul Ștefan Ciprian într-un moment de odihnă.

Ionică Pîrvu, expert în cadrul Ministerului Culturii: „Un om care doarme după ce conduce o zi, doarme puțin peste noapte și mai conduce aproape o zi și, la un moment dat, nu mai poate, atâta tot.”

În mod neașteptat, fotografia a devenit virală.

Ștefan Ciprian, directorul Muzeului Astra din Sibiu: „Eu nu am muncit singur în proiectul ăla. Am tras cu toții și nu e toată echipa aici, atenție. Mai sunt colegi care au rămas acasă să asigure și funcționarea muzeului.”

Oamenii nu s-au plâns de condițiile de călătorie. Spun că au avut ocazia să mai vorbească, să râdă și să glumească pe drum. Ba chiar au făcut și un picnic.

Mirela Iancu, directorul general adjunct al Muzeului Astra: „În ciuda dificultăților, a fost o experiență extraordinară. În momentul în care ești pe scenă cu cei mai mari jucători din domeniul patrimoniului de la nivel european, îți dai seama că ești ceea ce contează pentru patrimoniul din România.”

Muzeul Astra a câștigat premiul pentru revitalizarea vechii case a breslelor din Sibiu, care a devenit centru de formare în meșteșuguri tradiționale. Clădirea dispune acum de spații pentru expoziții, creație, educație și comerț.

