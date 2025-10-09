Jimmy Kimmel: „Criticii au interpretat intenţionat în mod răuvoitor declaraţiile mele despre Kirk”

09-10-2025 | 19:08
Jimmy Kimmel spune că afirmațiile sale despre reacțiile la asasinarea activistului Charlie Kirk au fost interpretate rău intenționat, potrivit Reuters.

Ioana Andreescu

Jimmy Kimmel a stârnit indignarea conservatorilor americani după ce a spus în emisiunea sa din 17 septembrie că susţinătorii preşedintelui Donald Trump erau disperaţi să îl caracterizeze pe asasinul acuzat al lui Kirk "ca fiind orice altceva decât unul dintre ei" şi pentru că încercau "să câştige puncte politice" din uciderea acestuia.

„Nu credeam că era o problemă atât de gravă", a spus Jimmy Kimmel, referindu-se la primele reacţii negative apărute după declaraţiile sale. "Am considerat că era doar o denaturare din partea unor reţele mass-media de dreapta şi am încercat să corectez situaţia", a adăugat el.

Vorbind la conferinţa Bloomberg Screentime din Los Angeles, prezentatorul TV a adăugat că, în opinia sa, criticii i-au „interpretat intenţionat şi în mod răuvoitor" remarcile.

Grupul Walt Disney, care deţine postul de televiziune ABC, a suspendat temporar emisiunea "Jimmy Kimmel Live!" după ce Brendan Carr, preşedintele Comisiei Federale pentru Comunicaţii din Statele Unite (FCC), a declarat că gazda acelei emisiuni i-a indus în eroare pe telespectatori cu privire la presupusa afiliere a asasinului lui Charlie Kirk la mişcarea Make America Great Again (MAGA) a preşedintelui Trump. Brendan Carr le-a îndemnat pe posturile TV locale să reacţioneze şi a evocat posibilitatea ca FCC să revoce licenţele de emisie pentru staţiile locale de televiziune care nu se vor conforma acestei solicitări.

Donald Trump
Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel

Grupul Disney a reintrodus emisiunea lui Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel a dezvăluit că a petrecut weekendul de după suspendarea sa discutând cu Dana Walden, copreşedintele Disney Entertainment, despre felul în care trebuia să abordeze această chestiune.

„Asta m-a ajutat să analizez totul şi m-a ajutat să înţeleg punctul de vedere al tuturor. Uneori pot fi reacţionar. Uneori pot fi agresiv şi uneori pot fi neplăcut. Şi cred că acele zile m-au ajutat cu adevărat să mă gândesc la aceste lucruri", a declarat el.

Grupul Disney a reintrodus emisiunea lui Jimmy Kimmel în grila de programe a postului ABC după o suspendare de şase zile.

Gazda emisiunii a dezvăluit că le-a transmis directorilor de la Disney mai degrabă "esenţa lucrurilor pe care urma să le spună" la reluarea emisiunii decât "ceea ce urma să spună în mod exact".

La revenirea pe calea undelor, Jimmy Kimmel a apărat satira politică împotriva "bullyingului" practicat de Trump şi oficiali din administraţia sa.

Prezentatorul TV, cu vocea marcată de emoţie la câteva momente după ce a urcat pe scenă în ovaţiile publicului, a declarat: "Nu a fost niciodată intenţia mea să iau în derâdere uciderea unui tânăr. Nu cred că este ceva amuzant în asta".

Suspendarea emisiunii de satiră a lui Jimmy Kimmel, de la postul american ABC, a dat naștere unor polemici virulente pe tema libertății de exprimare în Statele Unite.

