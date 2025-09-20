Libertatea de exprimare în SUA, pusă la îndoială după suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel. „Asta este cenzură pe față”

Suspendarea emisiunii de satiră a lui Jimmy Kimmel, de la postul american ABC, a dat naștere unor polemici virulente pe tema libertății de exprimare în Statele Unite.

Președintele Donald Trump susține că este „ilegal” să fie criticat, după ce a câștigat alegerile și votul popular cu o majoritate covârșitoare, în multe state.

De partea cealaltă, Kimmel s-a ferit să vorbească în numele său, dar gazdele altor emisiuni de satiră și fanii s-au mobilizat și au făcut scut în jurul lui.

Acuzat că cenzurează dreptul la libera exprimare, președintele Donald Trump a continuat răfuiala cu trusturile de presă care îl critică.

Donald Trump, președintele SUA: „Eu sunt un susținător ferm al libertății de exprimare. În același timp, când ai televiziuni… ele pot lua o poveste grozavă și o pot transforma într-una proastă. Vezi tu, eu cred personal că asta este cu adevărat ilegal”.

Totuși, unii experți în libertatea cuvântului spun că administrația Trump tinde să își cenzureze oponenții.

Jennifer Huddleston, cercetătoare în domeniul libertății de exprimare, Institutul Cato: „Mulți cercetători în domeniul libertății de exprimare, inclusiv eu, suntem profund îngrijorați de ceea ce ar însemna asta în termeni de presiune guvernamentală, anume puterea oficialilor de a exercita o formă de cenzură, nu neapărat prin solicitări directe ca un program să fie eliminat, ci prin mesaje indirecte că un program este 'indezirabil'”.

În ultimele zile, și alți realizatori de emisiuni umoristice au tratat ironic sau cât se poate de serios incidentul cu Jimmy Kimmel.

Stephen Colbert, The Late Show: „Încă mai am emisiune, nu? Ei bine, bun... Aseară, după o amenințare din partea președintelui FCC al lui Trump, ABC a scos emisiunea lui Jimmy Kimmel pe termen nelimitat. Asta este cenzură pe față”.

Seth Meyers, realizator: „Întotdeauna l-am admirat și respectat pe dl. Trump. Am crezut mereu că este... nu, nu, nu, un vizionar, un inovator, un mare președinte, un și mai bun jucător de golf și, dacă m-ați văzut vreodată spunând ceva negativ despre el, nu eram eu... era AI”.

În fața studiourilor ABC din New York, zeci de scenariști din televiziuni și cinematografie au manifestat în favoarea lui Jimmy Kimmel și a libertății de exprimare.

Sam Wheeler, director executiv al Writers Guild of America: „Nu cred că mai trebuie să spun acestei audiențe că Donald Trump este un tiran”.

Brad Lander, controlor financiar al orașului New York: „Și nu vom tăcea în timp ce voi reduceți la tăcere libertatea de exprimare. Pentru Jimmy Kimmel, pentru comedianți, pentru jurnaliști sau pentru oricine altcineva”.

Și alte personalități publice și politicieni au condamnat ferm decizia ABC.

Richard Blumenthal, senator democrat Connecticut: „Acest gen de cenzură se va răspândi ca un cancer, va face metastaze. Dacă rețelele TV încep să facă sluj în fața cenzorilor de la Washington și îi fac pe plac președintelui Trump, ne vom pierde toate libertățile”.

David Frum, redactor, The Atlantic: „Actuala etapă e suprimarea libertății de expresie a democraților, pentru că (Trump) nu-și permite alegeri libere și corecte în 2026 (alegerile de la jumatatea mandatului, pentru Congres)”.

Până acum, Jimmy Kimmel nu a reacționat oficial la suspendarea emisiunii sale, dar în urmă cu mai bine de o lună declara următoarele, ca răspuns la un alt atac al lui Trump la adresa lui.

Jimmy Kimmel, comediant: „Nu mă simt cu adevărat atacat. Adică, eu cred că există un răspuns la fiecare atac, iar oamenii iubesc să râdă și asta nu se va schimba niciodată și nu există ceva ce ar putea face cineva, vreodată, împotriva acestui lucru”.

Postul ABC a anunțat că suspendă pe termen nedeterminat emisiunea lui Jimmy Kimmel, după ce gazda a sugerat că Mișcarea MAGA exploatează politic asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

