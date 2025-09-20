Libertatea de exprimare în SUA, pusă la îndoială după suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel. „Asta este cenzură pe față”

Stiri externe
20-09-2025 | 09:01
×
Codul embed a fost copiat

Suspendarea emisiunii de satiră a lui Jimmy Kimmel, de la postul american ABC, a dat naștere unor polemici virulente pe tema libertății de exprimare în Statele Unite.

autor
Stirileprotv

Președintele Donald Trump susține că este „ilegal” să fie criticat, după ce a câștigat alegerile și votul popular cu o majoritate covârșitoare, în multe state.

De partea cealaltă, Kimmel s-a ferit să vorbească în numele său, dar gazdele altor emisiuni de satiră și fanii s-au mobilizat și au făcut scut în jurul lui.

Acuzat că cenzurează dreptul la libera exprimare, președintele Donald Trump a continuat răfuiala cu trusturile de presă care îl critică.

Donald Trump, președintele SUA: „Eu sunt un susținător ferm al libertății de exprimare. În același timp, când ai televiziuni… ele pot lua o poveste grozavă și o pot transforma într-una proastă. Vezi tu, eu cred personal că asta este cu adevărat ilegal”.

Citește și
donald trump
”Trump e incredibil de frumos, cu părul perfect”. Reacții în SUA la amenințarea retragerii licenței posturilor care-l critică

Totuși, unii experți în libertatea cuvântului spun că administrația Trump tinde să își cenzureze oponenții.

Jennifer Huddleston, cercetătoare în domeniul libertății de exprimare, Institutul Cato: „Mulți cercetători în domeniul libertății de exprimare, inclusiv eu, suntem profund îngrijorați de ceea ce ar însemna asta în termeni de presiune guvernamentală, anume puterea oficialilor de a exercita o formă de cenzură, nu neapărat prin solicitări directe ca un program să fie eliminat, ci prin mesaje indirecte că un program este 'indezirabil'”.

În ultimele zile, și alți realizatori de emisiuni umoristice au tratat ironic sau cât se poate de serios incidentul cu Jimmy Kimmel.

Stephen Colbert, The Late Show: „Încă mai am emisiune, nu? Ei bine, bun... Aseară, după o amenințare din partea președintelui FCC al lui Trump, ABC a scos emisiunea lui Jimmy Kimmel pe termen nelimitat. Asta este cenzură pe față”.

Seth Meyers, realizator: „Întotdeauna l-am admirat și respectat pe dl. Trump. Am crezut mereu că este... nu, nu, nu, un vizionar, un inovator, un mare președinte, un și mai bun jucător de golf și, dacă m-ați văzut vreodată spunând ceva negativ despre el, nu eram eu... era AI”.

În fața studiourilor ABC din New York, zeci de scenariști din televiziuni și cinematografie au manifestat în favoarea lui Jimmy Kimmel și a libertății de exprimare.

Sam Wheeler, director executiv al Writers Guild of America: „Nu cred că mai trebuie să spun acestei audiențe că Donald Trump este un tiran”.

Brad Lander, controlor financiar al orașului New York: „Și nu vom tăcea în timp ce voi reduceți la tăcere libertatea de exprimare. Pentru Jimmy Kimmel, pentru comedianți, pentru jurnaliști sau pentru oricine altcineva”.

Și alte personalități publice și politicieni au condamnat ferm decizia ABC.

Richard Blumenthal, senator democrat Connecticut: „Acest gen de cenzură se va răspândi ca un cancer, va face metastaze. Dacă rețelele TV încep să facă sluj în fața cenzorilor de la Washington și îi fac pe plac președintelui Trump, ne vom pierde toate libertățile”.

David Frum, redactor, The Atlantic: „Actuala etapă e suprimarea libertății de expresie a democraților, pentru că (Trump) nu-și permite alegeri libere și corecte în 2026 (alegerile de la jumatatea mandatului, pentru Congres)”.

Până acum, Jimmy Kimmel nu a reacționat oficial la suspendarea emisiunii sale, dar în urmă cu mai bine de o lună declara următoarele, ca răspuns la un alt atac al lui Trump la adresa lui.

Jimmy Kimmel, comediant: „Nu mă simt cu adevărat atacat. Adică, eu cred că există un răspuns la fiecare atac, iar oamenii iubesc să râdă și asta nu se va schimba niciodată și nu există ceva ce ar putea face cineva, vreodată, împotriva acestui lucru”.

Postul ABC a anunțat că suspendă pe termen nedeterminat emisiunea lui Jimmy Kimmel, după ce gazda a sugerat că Mișcarea MAGA exploatează politic asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, cenzură, Jimmy Kimmel,

Dată publicare: 20-09-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel
Stiri externe
Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel

Donald Trump spune că posturile TV care transmit emisiuni în care este criticat constant ar trebui să-și piardă licența de emisie.

 

”Trump e incredibil de frumos, cu părul perfect”. Reacții în SUA la amenințarea retragerii licenței posturilor care-l critică
Stiri externe
”Trump e incredibil de frumos, cu părul perfect”. Reacții în SUA la amenințarea retragerii licenței posturilor care-l critică

Comedianții competitori ai lui Jimmy Kimmel au făcut front comun în apărarea acestuia, după eliminarea emisiunii sale în urma unor comentarii. Reacția lor vine după ce Donald Trump a amenințat cu retragerea licenței pentru posturile care îl critică.

 

ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO
Stiri externe
ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce acesta a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, potrivit CNN.

Recomandări
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Stiri externe
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Stiri actuale
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Stiri actuale
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Septembrie 2025

42:12

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28