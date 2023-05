Ironia sorții în România: depozite de gunoaie amplasate chiar lângă ferme ECO și BIO. ”Le-au murit vacile”

Cum stau însă lucrurile în teren, cât de mari sunt riscurile și când devin aceste deșeuri vizibile pentru autorități, vedeți de la ora 18:00, la "România, te iubesc", în ancheta "Nepăsare otrăvitoare", semnată de Rareș Năstase.

Ratreș a fost invitat să dea mai multe detalii despre această anchetă jurnalistică în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV, prezentată de Roxana Hulpe și Cosmin Stan.

Roxana Hulpe: De ce ”Nepăsare otrăvitoare”?

Rareș Năstase: ”Pentru că avem o legislație care permite amenajarea unor centre, așa cum veți vedea în această seară, în zone foarte aproape de comunități, în sânul comunității, lângă casele oamenilor, lângă ferme BIO, ECO. Și care centre, în teorie, pe hârtie, ar trebui să arate foarte bine, excelent, cu măsuri restrictive, însă în realitate lucrurile nu stau chiar așa.

Este încă o problemă de mediu pe care o avem. Aceste centre sunt total diferite de ce se întâmplă în acte atunci când se autorizează. Ele se autorizează la Agențiile pentru Protecția Mediului la nivel de județ, și acolo sunt impuse foarte multe reguli, restricții privind depozitarea lor temporară. Și aici o lungă discuție, pentru că aceste centre-instalații sunt niște locuri temporare de depozitare unde poți să depozitezi 1 an sau la anumite substanțe 3 ani. Ori ele sunt cumva tot niște depozite, nu sunt depozite finale. Și aici e o găselniță în lege, veți vedea în reportajul de astăzi. Interesant este că am vorbit cu o serie dintre patronii centrelor unde noi am filmat și răspunsurile sunt uimitoare, pentru că de fiecare dată acești oameni se acoperă cu acte.”

”Le-au murit vacile”

Rareș Năstase: ”Sunt, practic, mici gropi de gunoi, mici depozite de gunoi. Ne afectează, pentru că, uite, de exemplu, în zona Brașovului am filmat, sunt astfel de depozite chiar lângă ferme ECO, BIO. Adică oamenii de acolo... le-au murit vacile. Sunt niște anchete, pentru că au băut din bălțile respective. Atunci când au loc incendii, ne-au confirmat autoritățile că s-au găsit la analize magneziu și alte alți compuși chimici care se duc fie pe vegetație, fie în apă.”

Cosmin Stan: Ironic, nu? Să ai o fermă ECO lângă un depozit cu masteriale..

Dată publicare: 14-05-2023 12:51