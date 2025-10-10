Investigație masivă la Tesla. Autoritatea rutieră americană verifică sistemul de pilot automat, după zeci de accidente

10-10-2025 | 07:15
Tesla
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunțat joi deschiderea unei investigații asupra a 2,88 milioane de automobile Tesla echipate cu sistemul Full Self-Driving (FSD).

Mihai Niculescu

Au fost peste 50 de plângeri privind încălcări ale regulilor de circulație și mai multe accidente rutiere, transmite CNBC, preluat de news.ro.

Autoritatea americană a declarat că sistemul FSD al Tesla – conceput ca un asistent de condus care necesită atenția constantă a șoferului – „a indus comportamente care au încălcat legile de siguranță rutieră".

Printre incidentele raportate se numără treceri prin semafoare roșii și manevre de schimbare a benzii în direcția greșită, comportamente care pun în pericol atât șoferii vehiculelor Tesla, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

58 de cazuri investigate, 14 accidente și 23 de răniți

NHTSA analizează în total 58 de cazuri, inclusiv 14 accidente și 23 de persoane rănite, unele produse în intersecții unde vehiculele Tesla ar fi ignorat semaforul roșu.

În șase dintre aceste incidente, mașinile au intrat în intersecție și s-au ciocnit cu alte vehicule, patru dintre accidente soldându-se cu victime.

Investigația reprezintă o etapă preliminară care ar putea duce la rechemări masive în service dacă se constată riscuri semnificative pentru siguranța rutieră. Tesla a lansat recent o actualizare de software pentru FSD, însă compania nu a comentat public ancheta.

Agenția americană examinează, de asemenea, comportamentul sistemului la trecerile de cale ferată, după ce mai mulți senatori au cerut oficial extinderea investigațiilor, îngrijorați de potențialele accidente la trecerile cu trenuri.

Alte anchete în desfășurare

NHTSA anchetează deja alte incidente legate de funcțiile automate Tesla, inclusiv un sistem care permite deplasarea vehiculului de la distanță și lansarea recentă a flotei de robotaxiuri autonome din Austin, Texas.

Sistemul Full Self-Driving al Tesla este una dintre cele mai avansate tehnologii de asistență la condus disponibile comercial, dar numele său este înșelător - nu permite cu adevărat conducerea complet autonomă și necesită ca șoferul să rămână atent și pregătit să preia controlul în orice moment.

Sursa: News.ro

