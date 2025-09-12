România a pierdut un megaproiect. O companie străină a anunțat că renunță la fabrica de 100 de milioane de euro

Grupul ceh Tesla a renunțat la proiectul privind construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la Brăila. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi fost finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

„Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și motivele pentru care am ajuns în această situație. Vom transmite săptămâna viitoare un anunț cu alte informații pe acest subiect”, a declarat Dusan Lichardus, cofondator Tesla și președinte al Consiliului de Administrație pentru Profit.ro.

Proiectul a avut întârzieri

Proiectul „Tesla Brăila Gigafactory” a avut întârzieri repetate de când a fost anunțat, respectiv în anul 2022.

Proiectul avea o valoare totală de 450 de milioane de lei și trebuia să beneficieze de un ajutor de stat de 200 de milioane de lei, având ca locație Parcul Industrial al Zonei Libere Brăila.

Reprezentanții Tesla au declarat anul trecut că întârzierile erau determinate de modificări aduse proiectului inițial, ce țineau inclusiv de dublarea capacității. Fabrica trebuia lansată în iunie 2025.

Fabrica Tesla de la Brăila ar fi trebuit să fie o oportunitate pentru tinerii liceeni din municipiu şi judeţ de a lucra şi de a-şi contrui o carieră în cadrul companiei, declara primarul Marian Dragomir în 2022.

„Această investiţie într-o fabrică va aduce în zona noastră o tehnologie foarte modernă şi va oferi locuri de muncă într-o industrie a viitorului. Am avut câteva discuţii tehnice mai devreme privind susţinerea pe care noi, ca autorităţi locale, o putem oferi în viitor şi este vorba în principal de faptul că vom avea o colaborare în ceea ce priveşte învăţământului dual printr-un parteneriat TESLA-Primăria Municipiului Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a oferi şi o forţă de muncă tânără, calificată în acest domeniu”, a declarat primarul Marian Dragomir.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













