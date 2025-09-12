România a pierdut un megaproiect. O companie străină a anunțat că renunță la fabrica de 100 de milioane de euro

Stiri Economice
12-09-2025 | 12:12
fabrica
AFP

Grupul ceh Tesla a renunțat la proiectul privind construcția unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la Brăila. Investiția era estimată la aproape 100 de milioane de euro și ar fi fost finanțată parțial printr-un ajutor de stat.

autor
Lorena Mihăilă

„Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și motivele pentru care am ajuns în această situație. Vom transmite săptămâna viitoare un anunț cu alte informații pe acest subiect”, a declarat Dusan Lichardus, cofondator Tesla și președinte al Consiliului de Administrație pentru Profit.ro.

Proiectul a avut întârzieri

Proiectul „Tesla Brăila Gigafactory” a avut întârzieri repetate de când a fost anunțat, respectiv în anul 2022.

Proiectul avea o valoare totală de 450 de milioane de lei și trebuia să beneficieze de un ajutor de stat de 200 de milioane de lei, având ca locație Parcul Industrial al Zonei Libere Brăila. 

Citește și
oameni pe strada
Concluziile FMI după ce a evaluat situația economică a României. Reformele aduc stabilitate, dar creșterea rămâne slabă

Reprezentanții Tesla au declarat anul trecut că întârzierile erau determinate de modificări aduse proiectului inițial, ce țineau inclusiv de dublarea capacității. Fabrica trebuia lansată în iunie 2025.

Fabrica Tesla de la Brăila ar fi trebuit să fie o oportunitate pentru tinerii liceeni din municipiu şi judeţ de a lucra şi de a-şi contrui o carieră în cadrul companiei, declara primarul Marian Dragomir în 2022.

„Această investiţie într-o fabrică va aduce în zona noastră o tehnologie foarte modernă şi va oferi locuri de muncă într-o industrie a viitorului. Am avut câteva discuţii tehnice mai devreme privind susţinerea pe care noi, ca autorităţi locale, o putem oferi în viitor şi este vorba în principal de faptul că vom avea o colaborare în ceea ce priveşte învăţământului dual printr-un parteneriat TESLA-Primăria Municipiului Brăila şi Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a oferi şi o forţă de muncă tânără, calificată în acest domeniu”, a declarat primarul Marian Dragomir.

Vocea României revine cu sezonul 13 pe ProTV și VOYO. Concurenții se luptă pentru premiul de 100.000 de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: braila, proiect, tesla,

Dată publicare: 12-09-2025 11:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Concluziile FMI după ce a evaluat situația economică a României. Reformele aduc stabilitate, dar creșterea rămâne slabă
Stiri Economice
Concluziile FMI după ce a evaluat situația economică a României. Reformele aduc stabilitate, dar creșterea rămâne slabă

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezenta concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului
Stiri Economice
Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului

Prețurile au continuat să crească serios în această vară, iar rata anuală a inflației a ajuns luna trecută la un vârf de aproape 10%.

Recomandări
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR
Stiri actuale
Incident neobișnuit la Parlament. Surse: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Un incident neobișnuit a avut loc în această dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite, au precizat pentru Știrile Pro TV surse judiciare.

„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Septembrie 2025

03:12:20

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28