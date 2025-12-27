Doi copii din Vaslui au fost găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta. Fuseseră dați dispăruți de familie

27-12-2025 | 19:01
inec vaslui
Doi copii de cu vârste de 12 şi 13 ani au murit după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta, județul Vaslui. Adolescenții ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheaţă, iar aceasta s-a rupt.

Băiatul de 12 ani și fata de 14 ani, cel mai probabil fraţi, au fost scoşi din apă decedaţi, a informat sâmbătă seară Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui.

Autoritățile au demarat sâmbătă seară ample operațiuni de căutare-salvare.

„Intervine Detaşamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare - salvare L200, o barcă pneumatică, TIM si EPA, precum şi zece militari”, a precizat Detaşamentul Vaslui înainte ca cei doi copii să fie găsiți decedați.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autorităţile locale au declarat că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheaţă, iar aceasta s-a rupt.

Căutaţi de poliţişti, părinţii celor doi copii au spus că nu i-au mai văzut pe aceştia de la ora 15:15.

