Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”

Stiri actuale
14-10-2025 | 17:47
×
Codul embed a fost copiat

O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta. 

autor
Marilena Iordache,  Nicu Avram

Copilul se înecase cu sirop, iar părinții ieșiseră pe casa scării, în așteptarea unei ambulanțe.

Până la sosirea echipajului SMURD, polițista a reușit să salveze bebelușul.

Era aproape miezul nopții, când Nero, un cățel de trei ani, care locuiește cu stăpâna lui, polițistă, a început să se agite din senin.

Violeta Țica, IJP Prahova: „Nu lătra doar la ușa de la intrare, venea și la ușa mea de la dormitor să mă anunțe, era un altfel de lătrat și mi-am dat seama că ceva se întâmplă pe scară. Două etaje mai jos părinții unui bebeluș cereau ajutor. Copilașul nu mai respira.”

Citește și
Mașină în apă
Un român din Italia a plonjat cu mașina în mare. Cum s-a salvat în ultima secundă

Violeta Țica, IJP Prahova: „Am reușit să întreb ce s-a întâmplat cu el, mi-a spus că s-a înecat cu un sirop și mi-am dat seama că trebuie să aplic manevre de resuscitare.”

Violeta Țica urmase cu nici două luni înainte un curs de prim ajutor. Nu și-a imaginat că atât de rapid va pune în aplicare ce a învățat. Dar a reușit și a salvat copilul.

Robert Trandafir, vecin: „Până la sosirea echipajelor de urgență secundele costă, deja vorbim de minute.”

Polițista recunoaște însă că Nero, cățelul pe care l-a adoptat pe când era un pui, este eroul principal.

Necula Doina, vecină: „Nero a salvat un suflet. Animalele au un alt simț și multe vieți au salvat, și la cutremure și la incendii animalele simt.”

Copilașul a fost preluat de echipajele de urgență și transportat la spital. Acum se află în afara oricărui pericol.

O ploieșteancă ce încerca a treia oară să ia permisul a intrat într-un instructor și două mașini, până să iasă din parcare

Sursa: Pro TV

Etichete: prahova, caine, bebelus salvat, politista,

Dată publicare: 14-10-2025 17:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Cum a scăpat ca prin minune un bărbat din Vaslui care a căzut în gol 6 metri. Detaliul care i-a salvat viața
Stiri actuale
Cum a scăpat ca prin minune un bărbat din Vaslui care a căzut în gol 6 metri. Detaliul care i-a salvat viața

Tragedie evitată la limită pe un șantier dezafectat din Vaslui. Un bărbat de 60 de ani a scăpat ca prin minune, după ce a căzut în gol 6 metri.  

Un român din Italia a plonjat cu mașina în mare. Cum s-a salvat în ultima secundă
Stiri externe
Un român din Italia a plonjat cu mașina în mare. Cum s-a salvat în ultima secundă

Un tânăr de origine română stabilit în Italia a reușit să se salveze în ultima clipă, după ce mașina lui a plonjat în mare. Incidentul s-a petrecut în portul din Palau, Sardinia.

Patru oameni, la un pas de moarte la Sibiu după ce mașina lor a luat foc într-un accident. Cum s-au salvat
Stiri actuale
Patru oameni, la un pas de moarte la Sibiu după ce mașina lor a luat foc într-un accident. Cum s-au salvat

Patru oameni s-au salvat în ultima clipă, la Sibiu, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de alta și a luat foc.

O britanică a născut într-un hotel, în timpul penei de curent în Spania. Un recepționer a adus copilul înapoi la viață
Stiri externe
O britanică a născut într-un hotel, în timpul penei de curent în Spania. Un recepționer a adus copilul înapoi la viață

Recepționerul unui hotel a povestit cum a salvat viața unei tinere britanice și a bebelușului ei nou-născut, după ce aceasta a născut prematur în timpul penei de curent care a lovit Spania.

Cum a fost salvat bebelușul din Iași aruncat în toaleta din curte de iubitul mamei
Stiri actuale
Cum a fost salvat bebelușul din Iași aruncat în toaleta din curte de iubitul mamei

Caz șocant în județul Iași. Un bebeluș a fost aruncat într-o toaletă din curte de partenerul mamei, imediat după naștere.

Recomandări
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse
Stiri Politice
Nicio decizie finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii - surse

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 plosnite arhitectura
Pro TV
Stiri actuale
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28