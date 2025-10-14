Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț”

O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta.

Copilul se înecase cu sirop, iar părinții ieșiseră pe casa scării, în așteptarea unei ambulanțe.

Până la sosirea echipajului SMURD, polițista a reușit să salveze bebelușul.

Era aproape miezul nopții, când Nero, un cățel de trei ani, care locuiește cu stăpâna lui, polițistă, a început să se agite din senin.

Violeta Țica, IJP Prahova: „Nu lătra doar la ușa de la intrare, venea și la ușa mea de la dormitor să mă anunțe, era un altfel de lătrat și mi-am dat seama că ceva se întâmplă pe scară. Două etaje mai jos părinții unui bebeluș cereau ajutor. Copilașul nu mai respira.”

Violeta Țica, IJP Prahova: „Am reușit să întreb ce s-a întâmplat cu el, mi-a spus că s-a înecat cu un sirop și mi-am dat seama că trebuie să aplic manevre de resuscitare.”

Violeta Țica urmase cu nici două luni înainte un curs de prim ajutor. Nu și-a imaginat că atât de rapid va pune în aplicare ce a învățat. Dar a reușit și a salvat copilul.

Robert Trandafir, vecin: „Până la sosirea echipajelor de urgență secundele costă, deja vorbim de minute.”

Polițista recunoaște însă că Nero, cățelul pe care l-a adoptat pe când era un pui, este eroul principal.

Necula Doina, vecină: „Nero a salvat un suflet. Animalele au un alt simț și multe vieți au salvat, și la cutremure și la incendii animalele simt.”

Copilașul a fost preluat de echipajele de urgență și transportat la spital. Acum se află în afara oricărui pericol.

