Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat într-un iaz a fost arestată

17-09-2025 | 13:51
Educatoarea care administrează clubul educaţional din Timişoara unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat, într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv.

Mihaela Ivăncică

Măsura vine după ce procurorii, care au mai cerut o dată arestarea femeii, au contestat decizia Judecătoriei Timişoara de a o plasa pe aceasta sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a transmis, miercuri, că educatoarea care administrează centrul educaţional din Timişoara unde un băieţel a murit înecat a fost arestată preventiv.

Acuzația adusă educatoarei

În cazul femeii, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a dispus, în 2 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale pentru ucidere din culpă.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a arătat Parchetul.

Radu Marinescu, ministrul Justiției
Ministrul Justiţiei, despre locul în care s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra: Au fost mai multe indicii

Astfel, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a femeii, pentru 30 de zile, dar în 3 septembrie judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligaţii prevăzute de lege.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a formulat contestaţie împotriva acelei decizii, iar marţi judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş au admis contestaţia şi au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările din dosar sunt desfăşurate de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara - Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Cum s-a produs tragedia

În 1 septembrie, un copil de un an şi 8 luni a fost găsit mort, înecat într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii care funcţiona ca şi creşă şi a unui restaurant.

”La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, arăta IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi se fac verificări şi cu privire la supravegherea copiilor.

Surse din rândul anchetatorilor afirmau că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înţelegeri, copiii erau scoşi acolo să se joace la aer peste zi, când nu erau clienţi la restaurantul care are program doar seara.

Educatoarea care este şi administrator al clubului educaţional a pierdut, în aceeaşi zi, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, educatoarea a plecat la un moment dat să îşi facă o cafea şi i-a lăsat pe copii în grija unei îngrijitoare. La întoarcere, ea i-a încolonat pe copii pentru a-i duce în incinta clubului. Atunci şi-a dat seama că o fetiţă şi un băieţel lipsesc. Pe fetiţă a găsit-o plângând lângă poarta restaurantului în curtea căruia copiii au fost scoşi la recreere. Ulterior, a fost găsit şi băieţelul care şi-a pierdut viaţa în iazul ornamental.

Femeia a sunat la numărul de urgenţă 112, iar medicii au sosit imediat la adresă, însă în ciuda manefrelor de resuscitare, băieţelul nu a mai putut fi salvat.

Ofiţerii de la Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au deschis un dosar penal şi i-au audiat pe proprietarul clubului, pe educatoarea care este şi administrator şi coproprietar al acestuia, pe îngrijitoare, dar şi pe patronul restaurantului.

În urma audierilor, educatoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, ea fiind acuzată de ucidere din culpă.

”Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că au existat mai multe indicii despre locul unde s-ar afla mercenarul Horaţiu Potra, însă autorităţile nu deţin acum informaţii exacte privind locaţia sa.

