Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează. VIDEO

Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează.

09-01-2026 | 09:03
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din anul 2026, joi, împotriva echipei Al Qadsiah. A marcat astfel în fiecare dintre ultimii 25 de ani.

Ioana Andreescu

În Saudi Pro League, Al-Nassr a primit vizita echipei Al Qadsiah, în etapa a 14-a. Chiar dacă echipa sa a pierdut (1-2), Ronaldo a reușit să înscrie primul său gol din 2026, din penalty, apropiindu-se și mai mult de 1.000 de goluri în carieră.

Din 2002, Cristiano Ronaldo marchează în fiecare an. Golul de joi a fost al 958-lea din cariera sa.

Unul dintre obiectivele sale în carieră

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo despre unul dintre obiectivele sale în carieră: „Vreau să ating pragul simbolic de 1.000 de goluri”

El a făcut referire la pragul simbolic de 1.000 de goluri în carieră.

„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. [...] Ştiţi care sunt obiectivele mele: să câştig mai multe trofee şi să ating numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez, Doamne ajuta”, a declarat atacantul echipei Al-Nassr.

Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur nu mai are mult până la 1.000 de goluri: până în prezent, are 958.

Sursa: News.ro

Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar.

