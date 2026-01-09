Cristiano Ronaldo a înscris primul său gol din 2026. Este al 25-lea an consecutiv în care marchează. VIDEO
Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din anul 2026, joi, împotriva echipei Al Qadsiah. A marcat astfel în fiecare dintre ultimii 25 de ani.
În Saudi Pro League, Al-Nassr a primit vizita echipei Al Qadsiah, în etapa a 14-a. Chiar dacă echipa sa a pierdut (1-2), Ronaldo a reușit să înscrie primul său gol din 2026, din penalty, apropiindu-se și mai mult de 1.000 de goluri în carieră.
Din 2002, Cristiano Ronaldo marchează în fiecare an. Golul de joi a fost al 958-lea din cariera sa.
QUI D'AUTRE QUE LUI POUR RELANCER LE MATCH ! BUUUUUUUUT DE CRISTIANO RONALDO. ????????
1-2 pour Al-Qadisiya, Quelle FIN de match ! pic.twitter.com/3CynVEz7oe— ZackNaniTV (@ZackNaniTV) January 8, 2026
Unul dintre obiectivele sale în carieră
Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective.
El a făcut referire la pragul simbolic de 1.000 de goluri în carieră.
„Vreau să continui să joc, fie în Orientul Mijlociu, fie în Europa. [...] Ştiţi care sunt obiectivele mele: să câştig mai multe trofee şi să ating numărul pe care îl cunoaşteţi cu toţii. Sunt sigur că îl voi atinge, dacă nu mă accidentez, Doamne ajuta”, a declarat atacantul echipei Al-Nassr.
Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur nu mai are mult până la 1.000 de goluri: până în prezent, are 958.
Sursa: News.ro
