Bărbat prins de DNA când primea 12.500 de euro de la un inculpat căruia îi promisese că îl ajută pentru reducerea pedepsei
Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant primind 12.500 de euro de la un inculpat căruia îi ceruse 25.000 de euro, pretinzând că are influență asupra unui ofițer al BCCO București.
Acesta i-ar fi promis martorului că poate obține un document care să-i reducă la jumătate pedeapsa într-un dosar penal.
Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, din 29 octombrie, a unui inculpat fără calitate specială, pentru trafic de influenţă.
Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada 24 - 29 octombrie, acesta ar fi pretins suma de 25.000 de euro de la o persoană, martor în cauză, inculpat într-o cauză penală, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui ofiţer de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti pe care l-ar putea determina să întocmească un dosar penal, în urma unui denunţ formulat de martor, pentru ca acesta din urmă să obţină un înscris pe care să-l folosească în faţa instanţei de judecată pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul penal în care este cercetat.
Suma de bani urma să fie remisă în două tranşe, prima la data de 29 octombrie 2025, iar cea de-a doua, după data de 15 ianuarie 2026.
La data de 29 octombrie 2025, bărbatul suspectat a primit de la martorul în cauză, în scopul menţionat, 12.500 euro, ocazie cu care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea flagrantă.
Inculpatului i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale şi este prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
29-10-2025 17:08