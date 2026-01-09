IGSU, mesaj pentru populaţie: „Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul!”

09-01-2026 | 09:03
iarna
Shutterstock

Autorităţile transmit un mesaj populaţiei în contextul vremii nefavorabile, atrăgând atenţia că există risc de căzături din cauza gheţii.

Mihaela Ivăncică

''După o noapte extrem de rece în mare parte din ţară, atenţie la gheaţă! Un singur pas greşit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheaţă contează aderenţa, nu stilul! Foloseşte încălţămintea de iarnă, branţuri antiderapante şi mergi cu grijă pentru a evita căzăturile'', se arată vineri pe pagina de Facebook a IGSU.

Totodată, se face apel pentru îndepărtarea zăpezii sau gheţii din faţa imobilelor.

''Îndepărtarea zăpezii, gheţii şi ţurţurilor din faţa locuinţei sau firmei nu este doar o datorie civică, ci şi o obligaţie legală!'', transmit autorităţile.

fara curent alba
Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative

În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte, temperaturile au coborât în noaptea de joi spre vineri mult sub pragul îngheţului, ajungând la -15...-10 grade Celsius.

Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și școli suspendate din cauza vremii

Sursa: Agerpres

Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO

DRDP Craiova distribuie, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.

Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative
Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative

Consiliul Judeţean Alba anunţă că patru drumuri din judeţ sunt blocate, joi seară, în urma căderilor masive de zăpadă, indicând şi rute alternative.

Jumătate din România este sub zăpadă. Val de accidente din cauza vremii. Drumurile curățate se înzăpezesc la loc
Jumătate din România este sub zăpadă. Val de accidente din cauza vremii. Drumurile curățate se înzăpezesc la loc

Jumătate de țară este sub un strat semnificativ de zăpadă. În multe zone, drumurile sunt curățate inutil, pentru că viscolul aduce zăpada la loc.

Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei
Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei

Val de accidente în jumătatea de țară aflată sub cod galben de vreme rea. Mulți șoferi au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă ori polei.

Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Estul Bosniei a declarat stare de urgență
Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Estul Bosniei a declarat stare de urgență

Zăpada şi gheaţa au provocat cel puţin cinci morţi pe şosele în Franţa şi unul în Sarajevo, iar intemperiile perturbau puternic marţi mai multe ţări europene, înainte de o nouă înrăutăţire a vremii prognozată miercuri, relatează AFP.

Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

