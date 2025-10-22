Blocajul din Justiție se încheie. Instanțele și parchetele reiau pe rând activitatea, după ce CCR a respins reforma pensiilor

Mai multe instanțe și parchete, inclusiv cele de pe lângă ÎCCJ și Curtea de Apel București, anunță că renunță la protestele față de modificarea condițiilor de pensionare a magistraților.

Una dintre instanţele care renunţă la protest, Judecătoria Ploieşti, a lansat public un punct de vedere prin care cere Guvernului şi Parlamentului „să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”.

Tot mai multe instanţe şi Parchete îşi reiau activitatea după ce Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, constatând că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituţională.

„Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, cu unanimitatea celor prezenţi, suspendarea formelor de protest adoptate la nivelul instituţiei prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025.

Totodată, s-a stabilit ca, în raport de evoluţia şi circumstanţele concrete care privesc statutul profesiei de procuror, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să fie convocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate astăzi”, transmite, miercuri, unitatea de parchet.

Aceeaşi măsură este anunţată şi de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Adunare Generală a acestui parchet a decis, miercuri, cu unanimitatea celor prezenţi, să înceteze forma de protest declanşată prin hotărârea nr. 2 din data de 27 august 2025. Astfel procurorii vor relua activitatea începând de joi, 23 octombrie. În cazul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti excepţie face activitatea de primire a publicului la registratură şi în audienţă care va fi reluată începând cu data de 27 octombrie 2025, conform unui anunţ al instituţiei.

Judecătorii reiau activitatea, în mai multe judeţe, însă criticile rămân

Instanţe din mai multe judeţe, precum Alba, Vâlcea, Prahova, anunţă de asemenea că renunţă la protestele declanşate la finalul lunii august, după ce actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor a fost declarat neconstituţional.

Criticile la adresa puterii politice rămân

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, care miercuri a decis reluarea activităţii, cere puterii legislative şi executive să „înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti”.

Judecătorii ploieşteni transmit „solicitarea fermă adresată puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.

Aceştia cer „ferm” ca orice proiect de lege privind statutul magistraţilor să fie adoptat numai în urma unei consultări cu aceştia.

