Legea de funcționare a CCR, care a respins reforma pensiilor magistraților, ar putea fi schimbată. ”Cât mai repede”

22-10-2025 | 16:05
Curtea Constituțională
Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că nu exclude ideea de a fi modificată legea de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, în contextul în care a respins toate încercările de modificare a prevederilor privind pensiile speciale.

Cristian Anton

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat miercuri dacă nu ar trebui să se găsească o soluţie de modificare a legii de organizare şi funcţionare a CCR în condiţiile în care aceasta a respins orice încercare a decidenţilor politici şi a Parlamentului de a modifica regimul pensiilor speciale.

"Nu exclud aceste lucruri. Pe mine mă interesează în acest moment şi pe fiecare dintre noi ar trebui să ne intereseze să rezolvăm rapid această injustiţie, dacă vreţi, acest sistem care nu e just (referitor la pensiile magistraţilor - n.r.). Şi lucrul ăsta trebuie să-l facem cât mai repede. Suntem într-o situaţie în care pare că trebuie reluat de la zero acest proces, fiind respins pe formă acest proiect şi atunci avem diferite modalităţi de abordare. Fie putem să încercăm să reluăm în aceeaşi formă proiectul, fără a avea foarte mult dialog cu sistemul judiciar, sau să încercăm să discutăm inclusiv cu Preşedinţia României", a spus acesta la Palatul Parlamentului.

”Eu nu mă pricep la așa ceva”

El a precizat că nu va renunţa de ideea de formare a unui grup de lucru în interiorul coaliţiei care să elaboreze un nou proiect de lege privind pensiile magistraţilor.

"Ce am propus ieri a fost ca oameni şi de la PSD, şi de la PNL, şi de la USR şi de la UDMR care sunt specialişti în domeniu, eu nu mă pricep la aşa ceva, sunt ori miniştri ai Justiţiei, foşti miniştri ai Justiţiei, şi au avut dialog şi au această expertiză de a fi lucrat până acum cu acest sistem, să vină cu o soluţie rapidă. Asta a fost propunerea mea ieri, care e una de dialog, nu e una care să blocheze. Pare că nu e acceptată. Nu o să renunţ la ea", a afirmat Grindeanu. 

Sursa: Agerpres

