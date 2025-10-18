Blocajul guvernamental lasă fără fonduri instanțele federale din SUA. Ce se întâmplă cu angajații

Stiri externe
18-10-2025 | 15:22
oameni pe strada SUA
Shutterstock

Sistemul federal de justiţie al SUA va reduce de luni activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, după epuizarea fondurilor disponibile, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.  

autor
Claudia Alionescu

Este pentru prima dată în aproape trei decenii când sistemul judiciar federal este forţat să suspende activităţi şi să trimită acasă o parte dintre cei peste 30.000 de angajaţi, ca urmare a eşecului Congresului de a adopta un buget care să asigure funcţionarea guvernului.

Blocajul a provocat deja întârzieri în numeroase procese civile care implică agenţii federale, ale căror angajaţi au fost şi ei trimişi în concediu.

Judecătorii, inclusiv cei ai Curţii Supreme, îşi vor continua activitatea şi vor primi salariile, întrucât Constituţia interzice reducerea remuneraţiei acestora.

Instanţele vor rămâne deschise, însă unele servicii administrative vor fi suspendate, iar Curtea Supremă îşi va închide clădirea publicului până la o nouă notificare.

Citește și
eric adams
Administraţia Trump le-a ordonat procurorilor să renunţe la inculparea primarului New Yorkului, Eric Adams

Judecătorul Robert Conrad, directorul Oficiului Administrativ al Instanţelor, a anunţat că de luni dimineaţă vor fi trimise notificările de concediere temporară, iar ”activităţile de oprire ordonată” vor începe la miezul nopţii.

Cum se repetă istoria

Ultima situaţie similară a avut loc în perioada 1995–1996, în timpul administraţiei Bill Clinton.

Numărul exact al angajaţilor afectaţi nu este încă stabilit, însă multe instanţe de prim nivel au indicat că majoritatea personalului va fi considerat esenţial, conform Legii privind lipsa de fonduri (Antideficiency Act), pentru a asigura procesele şi dreptul inculpaţilor la un proces rapid.

Totuşi, grefierii, ofiţerii de probaţiune şi personalul administrativ rămas în funcţie ar urma să primească ultimele salarii pe 24 octombrie.

”Această situaţie este extrem de stresantă pentru angajaţii noştri”, a declarat judecătorul-şef Randy Crane, din districtul sudic al Texasului.

Apărătorii publici federali şi avocaţii privaţi care oferă asistenţă juridică persoanelor fără venituri nu vor fi plătiţi în această perioadă. Finanţarea pentru aceştia este blocată încă din iulie, ceea ce sistemul judiciar descrie drept ”o criză”.

O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, justitie, angajati, instante,

Dată publicare: 18-10-2025 14:31

Articol recomandat de sport.ro
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Cu lacrimi în ochi și vocea gâtuită de emoție, a vorbit despre explozia devastatoare din Rahova: ”Mi-am sunat tatăl imediat”
Citește și...
Departamentul Justiţiei din SUA a format un grup de lucru pentru a-l investiga pe fostul preşedinte Obama. Care este motivul
Stiri externe
Departamentul Justiţiei din SUA a format un grup de lucru pentru a-l investiga pe fostul preşedinte Obama. Care este motivul

Departamentul de Justiţie al SUA investighează acuzaţii privind o posibilă conspiraţie a administraţiei Obama legată de alegerile din 2016.

Administraţia Trump le-a ordonat procurorilor să renunţe la inculparea primarului New Yorkului, Eric Adams
Stiri externe
Administraţia Trump le-a ordonat procurorilor să renunţe la inculparea primarului New Yorkului, Eric Adams

Departamentul de Justiţie al SUA le-a ordonat procurorilor federali însărcinaţi cu ancheta care îl vizează pe primarul democrat al New Yorkului, Eric Adams, să renunţe la acuzaţiile de corupţie împotriva sa.

Departamentul de Justiţie al SUA solicită Curţii Supreme să respingă cererea lui Trump privind amânarea interdicţiei TikTok
Stiri externe
Departamentul de Justiţie al SUA solicită Curţii Supreme să respingă cererea lui Trump privind amânarea interdicţiei TikTok

Departamentul de Justiţie al SUA a cerut Curţii Supreme să respingă solicitarea lui Donald Trump de a amâna implementarea unei legi care impune fie vânzarea aplicaţiei de social media TikTok până la 19 ianuarie fie interzicerea acesteia.

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat „în siguranță” în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Starea celorlalte victime

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, a ajuns, „în siguranță”, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28