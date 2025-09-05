India a ajuns la maximul exporturilor de motorină din petrol rusesc în Europa. Se fac stocuri mari înainte de noile sancțiuni

Exporturile de motorină ale Indiei către Europa au crescut la un nivel maxim în ultimele 11 luni, în august, în timp ce cumpărătorii europeni s-au grăbit să își facă provizii înainte de iminenta interdicție impusă de UE asupra combustibililor produși din

Mihai Niculescu

Transporturile au ajuns la aproximativ 260.000 de barili pe zi luna trecută - un salt de 63% față de iulie și mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat cu un an înainte, potrivit firmei de monitorizare a cisternelor Kpler, arată The Independent.

Aproape toate încărcăturile au provenit de la Reliance Industries, cea mai mare rafinărie privată din India, deținută de industriașul Mukesh Ambani și familia sa.

Achizițiile de petrol rusesc ale Indiei au contribuit la deteriorarea relațiilor dintre Delhi și Washington, Donald Trump impunând tarife comerciale de 50 % asupra importurilor indiene și acuzând guvernul Narendra Modi de finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

India s-a apărat, amintindu-i lui Trump de achizițiile continue de petrol și gaze rusești ale Europei. Oficialii indieni au respins criticile potrivit cărora profită din revânzarea de combustibili rafinați din țiței rusesc către țări care au impus embargouri, insistând că importurile și exporturile sale respectă dreptul internațional. Oficialii din Delhi susțin că, dacă Europa are motive de îngrijorare, poate pur și simplu să nu mai importe.

În timp ce Europa a interzis importurile directe de combustibili rusești în februarie 2023, rafinăriile indiene au devenit un furnizor important prin prelucrarea țițeiului rusesc și exportul de motorină, combustibil pentru avioane, kerosen spre vest.

Din ianuarie 2026, noile sancțiuni ale UE vor interzice importul de produse petroliere rafinate din petrol rusesc în țări terțe.

Analiștii din industrie spun că cumpărătorii europeni își fac rezerve cât mai pot, ca în cazul acumulării de stocuri care a avut loc înainte de sancțiunile din 2023. Închiderea anticipată a rafinăriei Shell Pernis din Țările de Jos a contribuit la creșterea cererii, la fel ca și întreținerea planificată la rafinăriile din Orientul Mijlociu în cursul acestui an, care va restrânge oferta regională.

„Această schimbare reflectă probabil anticiparea sancțiunilor UE din ianuarie 2026 privind produsele rafinate din țiței rusesc", a declarat Sumit Ritolia, analist-șef la Kpler, potrivit The Indian Express.

„India va continua să cumpere petrol rusesc”

Este de așteptat ca interdicția să ridice noi întrebări cu privire la punerea ei în aplicare, având în vedere că majoritatea rafinăriilor indiene prelucrează un amestec de țiței rusesc și ne-rusesc. Reprezentanții industriei spun că este aproape imposibil să se facă distincția între surse, iar rafinăriile indiene s-ar putea adapta pentru a rămâne în conformitate cu normele.

Analiștii remarcă faptul că, chiar dacă Europa taie aprovizionarea din India, întreruperea ar fi probabil temporară. „Dacă Europa nu mai cumpără din India, va trebui să cumpere din altă parte. Fluxurile se vor schimba pur și simplu, India găsind alte piețe", a declarat un oficial din industria petrolieră.

Interdicția UE face parte dintr-o campanie mai amplă de presiune asupra Moscovei cu privire la războiul din Ucraina. Luna trecută, Bruxelles-ul a extins măsurile pentru a viza combustibilii produși din țiței rusesc în țări terțe, exceptând aliați precum SUA, Regatul Unit, Norvegia și Canada. Rusia se bazează pe exporturile de petrol și gaze pentru aproximativ un sfert din veniturile sale bugetare. China și India au fost cei mai mari cumpărători ai săi începând din 2022.

India și-a apărat în mod constant achizițiile de petrol din Rusia ca o chestiune de securitate energetică. De la invazia Ucrainei în 2022, țițeiul rusesc a reprezentat mai mult de o treime din importurile Indiei.

„India va continua să cumpere petrol rusesc. Este decizia noastră să cumpărăm ceea ce se potrivește nevoilor noastre, de unde ne cumpărăm petrolul, va trebui să luăm o decizie în acest sens", a declarat Niramal Sitharaman, ministrul de finanțe al Indiei, într-un interviu acordat CNBC în această săptămână.

Grupul austriac de petrol şi gaze OMV, acţionar majoritar al OMV Petrom, vrea să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajaţi pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit cotidianul austriac Kurier.

Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol din Rusia. Și să facă presiuni asupra Chinei să oprească susținerea pentru Moscova.  

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de importurile europene de energie rusească într-o conversație cu liderii „Coaliției de Voință", subliniind că aceste achiziții finanțează efortul de război al Moscovei.

Ministerul Energiei din Siria a anunțat luni reluarea exporturilor de petrol greu din portul vestic Tartus, pentru prima dată în 14 ani.

Rusia a lansat un atac „masiv" peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile de petrol rusești.

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă".

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

