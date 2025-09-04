Prima navă de marfă care a intrat în Siria după ridicarea sancțiunilor, care au durat 14 ani, a fost din România

04-09-2025 | 12:59
Ministerul Energiei din Siria a anunțat luni reluarea exporturilor de petrol greu din portul vestic Tartus, pentru prima dată în 14 ani.

autor
Cristian Matei

Astăzi (luni), 600.000 de barili de petrol greu au fost exportați din terminalul petrolier Tartus la bordul petrolierului Nessus Christiana pentru BeServ Energy.”, a transmis ministerul într-un comunicat de presă citat de Euronews.

Măsura a fost luată „în cadrul directivelor guvernamentale și al planurilor Direcției Generale pentru Petrol din cadrul Ministerului Energiei de a consolida prezența Siriei pe piețele petroliere externe, într-un demers care este primul de acest gen din ultimii ani”, se mai arată în comunicat.

„Această realizare reprezintă un pas important în revitalizarea sectorului petrolier și extinderea orizonturilor de cooperare cu companii internaționale, urmând ca în perioada următoare să aibă loc și alte exporturi”, mai precizează autoritățile siriene.

În luna iunie, Siria a reexportat produse petroliere non-brute din rafinăria Banias din provincia Tartus, cu o livrare inițială de 30.000 de tone metrice trimise pe piețele internaționale.

Baniyas, situat la aproximativ 35 km nord de Tartus, este un oraș coastal mic, dar strategic, care găzduiește cea mai mare rafinărie de petrol din Siria și un port petrolier specializat în exportul și importul de țiței.

În 2010, înainte de izbucnirea războiului civil, aurul negru reprezenta 20% din PIB-ul Siriei, jumătate din exporturile sale și peste 50% din veniturile statului.

Țara producea 390.000 de barili de petrol pe zi, dar producția a scăzut drastic, ajungând la doar 40.000 de barili pe zi în 2023.

Prima navă care a intrat în Siria după ridicarea sancțiunilor este din România

Recent, guvernoratul Tartus a anunțat sosirea primei nave de marfă în Siria după ridicarea sancțiunilor economice împotriva Damascului.

Nava M J a sosit miercuri în portul Tartus, transportând 19.000 de tone de orz românesc, a anunțat guvernoratul într-un comunicat.

”Este prima navă de acest tip care ajunge în porturile siriene fără a trece prin Turcia sau Liban”, a precizat acesta.

Luni, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat eliminarea sancțiunilor impuse Siriei din Codul Reglementărilor Federale, explicând că decizia va intra în vigoare marți.

La începutul lunii iulie, președintele american Donald Trump a semnat un decret prezidențial pentru a pune capăt sancțiunilor impuse Siriei de către Statele Unite împotriva regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad în 2011, urmat de mai multe țări europene care au anunțat ridicarea sancțiunilor economice împotriva Damascului.

Sursa: Euronews

