OMV va concedia 2.000 de angajați la nivel global. România este vizată de disponibilizări

Grupul austriac de petrol şi gaze OMV, acţionar majoritar al OMV Petrom, vrea să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajaţi pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit cotidianul austriac Kurier.

Citând surse din mediul sindical, publicaţia susţine că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să fie afectată în mod semnificativ. În anul 2020, în România erau 10.262 de angajați, potrivit ultimului raport de sustenibilitate al companiei.

Sunt avute în vedere şi disponibilizări la rafinăria din sudul Germaniei, precum şi la operaţiunile din Slovacia.

De asemenea, aproximativ 400 din cele 5.400 de posturi pe care OMV le are în Austria ar urma să fie eliminate.

În schimb, subsidiara din domeniul petrochimiei Borealis, aflată în proces de fuziune cu divizia de petrochimie a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), nu ar urma să fie afectată.

Austriecii amenință cu proteste

Catalogând aceste planuri drept o „lovitură severă" la adresa economiei Austriei, sindicatul GPA a avertizat că vor avea loc acţiuni de protest dacă OMV nu vine cu o ofertă "corectă" pentru angajaţii care vor pleca.

„Posibilele pierderi de personal calificat sunt o lovitură serioasă pentru industria austriacă", a atenţionat sindicatul.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.

