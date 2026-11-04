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Corespondent Știrile PROTV: „Directoarea școlii de aici, din comuna Cătina, ne-a spus că incidentul s-a petrecut ieri dimineață, în sala de clasă. Cei doi elevi sunt verișori și învață în clase diferite. Cel mai mare, în vârstă de 15 ani, ar fi avut un cuțit și, mai spune directoarea, din joacă, l-ar fi tăiat pe brațul stâng pe elevul în vârstă de 13 ani.

Nu este clar de unde era cuțitul și cum ar fi ajuns la elevul mai mare. Inițial, copilul rănit a povestit că s-ar fi tăiat într-o sticlă, însă conducerea școlii a aflat ce s-a întâmplat și a sunat la ambulanță.

Cel rănit a fost transportat la spitalul din Cluj.

Polițiștii au transmis că au fost sesizați în această dimineață și că au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Și Inspectoratul Școlar a transmis că, din primele verificări, ar fi vorba despre un conflict între doi elevi și că ancheta este în desfășurare.

Între timp, elevul rănit va mai rămâne în spital pentru câteva zile.”