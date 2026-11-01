Copiii spun că vor să participe activ în procesul de a lua decizii, însă adulții nu știu întotdeauna cum să îi asculte și să le valorifice ideile. Câteva școli au găsit deja soluții.

La un liceu din Bălți, propunerile elevilor sunt adunate într-o cutie cu sugestii și analizate săptămânal.

Elevii propun schimbări în școlile lor

Olga Elpujan, director Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălți: „Una dintre sugestii a fost să majorăm recreația de la 20 la 30 de minute, deoarece elevii nu reușesc să își ia micul dejun. Până la urmă, s-a acceptat. Elevii s-au bucurat că vocea lor a fost auzită.”

La un alt gimnaziu din Republica Moldova, elevii au cerut ca mâncarea de la cantină să fie mai gustoasă.

Angela Albu, director Gimnaziul Ciuciuieni: „Să fie dejunul cald, să nu fie la pachet și să mizăm pe un meniu sănătos, și asta s-a întâmplat, deși este mai costisitor.”

Așa au descoperit elevii că ideile lor pot schimba lucrurile în școală.

Elevă: „Noi avem quizuri, Kahoot-uri sau dezbateri la lecție, în care noi ne simțim mai apropiați unii de alții. Elevii care se implică în activitățile școlare au ore de voluntariat.”

Elevă: „Când am început să vorbim și cu profesorii, am observat că suntem ascultați în totalitate.”

Cercetarea arată că elevii sunt prea puțin implicați

Însă acestea sunt doar cazurile fericite. Cercetarea făcută în perioada octombrie 2025-februarie 2026, cu aproape 1.500 de elevi și peste 500 de profesori din Republica Moldova și România, arată că elevii sunt implicați prea puțin în deciziile care îi privesc.

Alexandru Gulei, președintele Asociației Alternative Sociale: „4 din 5 elevi din România și Rep. Moldova spun că ei ar participa mai mult și mai bine dacă adulții i-ar sprijini și ar fi mai dispuși să îi implice, să îi înțeleagă, să îi asculte și să includă o părere a lor în deciziile importante.”

Cercetătorii spun că ar ajuta ca școlile să aibă consilii ale elevilor active.

Profesorii susțin implicarea tinerilor în decizii

Profesor Anca Hardulea, director CJRAE Iași - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională: „A acorda voce tinerilor este un drept al lor. Unele idei pot fi extrem de valoroase.”

Potrivit unui alt studiu, realizat acum doi ani în România, aproape jumătate dintre elevi nu simt că pot influența deciziile luate în școli. Iar o treime consideră că profesorii nu țin cont de interesele lor.