Totodată, Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie din şcoală au decis exmatricularea elevului, cu posibilitatea reînscrierii acestuia, din anul şcolar viitor, la o altă unitate de învăţământ, decizia fiind comunicată şi Inspectoratului Şcolar judeţean, conform News.ro.

Potrivit presei locale, elevul de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa a fost externat marţi din Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde fusese internat săptămâna trecută, împreună cu mama sa, imediat după incidentul de la unitatea de învăţământ, pentru a fi supus unei evaluări complexe.

„În cadrul instituţiei noastre, a fost realizată o evaluare complexă. Pe parcursul acestui demers, a fost menţinută colaborarea cu familia, unitatea de învăţământ şi instituţiile competente, în vederea unei înţelegeri cât mai complete a situaţiei şi a identificării măsurilor adecvate de sprijin şi siguranţă. În urma evaluării, au fost formulate recomandări medicale şi psihosociale individualizate, care vizează atât continuarea îngrijirii de specialitate, cât şi colaborarea dintre familie, şcoală şi serviciile implicate. Clinica noastră îşi reafirmă disponibilitatea de a colabora în continuare cu familia, profesioniştii şi autorităţile competente pentru asigurarea îngrijirii și implementarea recomandărilor”, transmite Spitalul de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

Reprezentanţii instituţiei medicale consideră că protejarea copiilor şi adolescenţilor, prevenirea violenţei şi reducerea stigmatizării necesită un efort comun, bazat pe responsabilitate, colaborare şi respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate.

Adolescentul, elev în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa, a fost dus marţi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru a fi audiat.

Totodată, Consiliul profesoral al şcolii şi Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ au decis exmatricularea elevului, cu posibilitatea reînscrierii la o altă şcoală, din anul şcolar viitor, decizia fiind comunicată Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În 19 octombrie, elevul de 13 ani, care nu răspunde penal pentru faptele sale, având în vedere vârsta sa, a atacat cu un cuţit şi a rănit o profesoară de 28 de ani şi doi colegi.

După o săptămână în spital, timp în care a fost operată, profesoara de matematică a fost externată.

Pe numele profesoarei şi a şapte elevi au fost emise ordine de protecţie, pe o perioadă de un an. De asemenea, elevul agresor trebuie să păstreze o distanţă de cel puţin 50 de metri faţă de cele opt persoane, faţă de locuinţele lor şi faţă de şcoala unde a avut loc atacul şi nu are voie să ia în vreun fel contact cu acestea.

Elevul are şi obligaţia de a purta în permanenţă un dispozitiv electronic de supraveghere.