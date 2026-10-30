Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, arată Agerpres. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

*** intervale de cursuri

* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

* de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;

* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

* o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;

* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Programul naţional „Şcoala altfel" şi Programul „Săptămâna verde" se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile lucrătoare consecutive, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel" şi „Săptămâna verde" se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.