Noua șosea are 6 km lungime și promite să preia șirurile de mașini care stăteau până acum cu orele bară la bară ca să ajungă la munte.

Drumul măsoară 5,9 de km, are câte o bandă de circulație pe sens, cu o lățime de 3,5 metri. Limita de viteza maxim 70 km/h, dar în curbe coboară la 50 de km/h. Nu există restricții de tonaj, deci TIR-urile și camioanele pot circula pe aici.

Centura ocolitoare trece pe două poduri construite peste râul Prahova și un viaduct de 370 de m, are patru intersecții cu sens giratoriu și două parcări. Vă doresc calatorii plăcute, pe acest drum, mai ales că urmează un weekend mai lung pentru unii, căci luni va fi zi liberă pentru elevi si profesori.

Peste 25.000 de autovehicule tranzitează, în medie, zilnic, DN1, în zona Comarnic. Fluxul se împarte de acum, teoretic, în două.

Șofer: „Aglomerat din prima, nu vedeți, aglomerație”.

Șofer: „Știți ce cozi fac aici în weekend, e ceva de vis”.

Șofer: „Întotdeauna vor fi multe camioane, mulți turiști, nu cred că va rezolva foarte mult”.

Construcția șoselei de 6 kilometri a costat peste 500 de milioane de lei, iar inaugurarea vine la un an după termenul promis inițial pentru finalizarea lucrărilor.

Cristina Amărăzean, dir. proiecte CNAIR: „N-aș lua-o ca o întârziere, aș lua-o ca pe o perioadă de timp care ne-a permis să putem să utilizăm fondurile europene alocate în programul de transport într-un mod cât se poate de eficient”.

Ștefan Ignat, constructor: „Un obstacol au fost relocările rețelelor, rețelelor de gaz, telecomunicații, medie și joasă tensiune, dar și pasajul pe care ne aflăm un pasaj cu o lungime de 380 de m care traversează pe trei deschideri râul Prahova și calea ferată”.

Accesul către noua centură este contestat de localnicii din cartierul Podul Lung al Comarnicului, care sunt nevoiți să facă un ocol pentru a ajunge acasă.

Șofer: „Efectiv o bătaie de joc dacă vrei să intri din Comarnic n-ai cum te duci la Nistorești să te întorci să faci 7.000 de manevre aici”.

Autoritățile promit că problema va fi curând rezolvată.

Virgiliu Nanu, președinte CJ Prahova: „Am luat decizia să dăm drumul la trafic, să se așeze traficul pe o perioadă de două săptămâni și să finalizăm această decizie de a face acel acces”.

Șoferii așteaptă totuși autostrada Comarnic-Brașov.

Cristian Andrei, director siguranța circulației CNAIR: „În momentul acesta este un studiu, studiu de fezabilitate care va stabili traseul final depinde și de decizia politica care va fi luată privind finanțarea și după aceea vom vedea ce se întâmplă și cu autostrada”.

Până atunci, se lucrează și la o centură ocolitoare a localităților Azuga și Bușteni.

Mario Adrian Bordiciuc, șef șantier Centura Bușteni-Azuga: „În momentul acesta suntem mobilizați undeva la 100 de oameni. Am ajuns la un procent de 15%”.

Drumul care măsoară aproape 10 km ar trebui să fie gata la finalul lui 2028.