Zece localități au fost deja afectate de furtuni, viituri sau alunecări de teren. S-au prăbușit case, podețe sau copaci, Drumul Național 1 a fost blocat ore întregi și zeci de gospodării au fost inundate.

O femeie din Breaza spune că a scăpat la limită din viiturile de luni după-amiază. A apucat să vadă cum apa crește până la geam și a ieșit în fugă, fără să privească înapoi.

Floarea Lazăr: „A venit apa mare, mare, venea numai valuri, valuri... Ce să mai, n-am mai știut de mine”.

Apoi în doar câteva clipe locuința abia ridicată s-a prăbușit.

Alina Stan, proprietară: „Dezastru, am rămas șocată nu mi-a venit să cred pur și simplu. Nu mai am nimic, nimic nu mai am rămas cu nimic. Nu mai poate fi folosit nimic, la apa care a fost ce să mai salvezi, tot am scos, nu vedeți că a venit pădurea în casă?”

Casa familiei Stan se află la doi pași de un pârâu. Doar că, după nici 20 de minute de ploaie torențială, apa s-a transformat într-un râu vijelios, care a cărat aluviuni și a distrus totul în cale.

Costin Stan, proprietar: „Lemnul când a venit și a bușit ăla dărâmă, nu iartă. A bușit în perete până a dărâmat zidul și mi-a luat acoperișul cu totul”.

Înconjurați de ape s-au trezit și membrii unei familii.

Florin Bălănoiu, proprietar: „Deja s-a luat piciorul la pod, nu vedeți aici am avut gard a luat tot gardul, magazia am avut-o mai încoace și mi-a luat-o și mi-a sus-o apa. Nu aveam ce să facem, ne-a prins izolați acolo abia abia am ieși în drum”.

Probleme au fost și pe DN1.

Breaza, Comarnic și Bușteni sunt localitățile cele mai afectate de furia naturii. În sprijinul oamenilor de aici au venit 200 de pompieri din mai multe județe.

Andreia Ursachi, purtătorul de cuvânt ISU Prahova: „Suntem în continuare în gospodăriile persoanelor care au suferit de pe urma acestor fenomene, sunt îndepărtat aluviunile, mâlul, apa din localitățile afectate, din gospodării și rămânem în alertă”.

Vremea severă continua și în următoarele ore în Prahova. A fost deja emise coduri de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, dar și un cod hidrologic roșu pentru râurile Ialomița și Prahova.

Populația va fi avertizată și prin mesaje RO-Alert, spun pompierii. Astfel oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările, iar ce locuiesc în apropierea unor cursuri de apă să evacueze preventiv autoturismele sau alte obiecte de valoare.