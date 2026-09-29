"Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a oraşului Comarnic este destinată preluării unei părţi din traficul de pe DN 1 şi reducerii presiunii asupra circulaţiei prin localitate. Traseul ocoleşte Comarnicul pe partea de vest şi se conectează la DN 1 prin două intersecţii amenajate cu sensuri giratorii. (...) Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri şi un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova şi magistrala feroviară Ploieşti-Braşov, fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulaţiei pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a judeţului", arată sursa citată.

Inaugurarea va avea loc la ora 14:00.

Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au demarat în noiembrie 2023, în prezenţa ministrului Transporturilor de la acel moment, Sorin Grindeanu.

Preşedintele de atunci al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, spunea că are speranţa ca într-un an să se poată circula pe acest drum.

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi a fost finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operaţional Transporturi 2021-2027.

Licitaţia pentru acest obiectiv de investiţii a fost câştigată de asocierea SC Frasinul SRL (lider) - SC Artehnis SRL, la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.