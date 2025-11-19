Începe ancheta Colegiului Medicilor în cazul fetiței de 2 ani moartă la stomatolog. Direcțiile urmate

Colegiul Medicilor deschide o anchetă disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani decedate la cabinetul stomatologic. Ancheta se concentrează pe evaluarea pre-anestezie şi decizia de sedare profundă luată de medici în acest caz.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a anunțat miercuri că ancheta disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani care a murit săptămâna trecută la o clinică stomatologică din Sectorul 3 va verifica în principal evaluarea copilului înainte de administrarea anesteziei şi oportunitatea deciziei de sedare profundă.

„Nu ne putem antepronunţa. Ceea ce pot să vă spun este că o anchetă disciplinară, care este condusă de Colegiul Medicilor, va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie. Vor fi informaţii legate de felul în care s-a efectuat actul medical”, a declarat Poiană într-o conferinţă de presă.

Preşedintele CMR a subliniat că ancheta penală deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 primează în privinţa accesului la documente medicale şi probe, iar Colegiul Medicilor va avea acces la acestea doar după finalizarea sau în coordonare cu ancheta procurorilor.

Joia trecută, fetiţa de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei intervenţii stomatologice sub sedare profundă (substanțele folosite propofol + midazolam) la o clinică privată din Bucureşti. În ciuda manevrelor de resuscitare începute imediat şi continuate de echipajul SMURD, copilul a fost declarat decedat.

Părinţii au făcut plângere penală pentru ucidere din culpă. Procurorii au deschis dosar penal in rem şi efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanţelor şi a eventualelor erori medicale. Activitatea clinicii a fost suspendată prin decizia Ministerului Sănătății, după descoperirea unor nereguli administrative.

Ancheta disciplinară a CMR va stabili dacă medicii implicaţi au respectat protocoalele de evaluare pre-operatorie şi indicaţiile pentru sedare profundă la copii mici – procedură considerată de risc ridicat şi rezervată, de regulă, spitalelor cu secţie ATI pediatrică.

