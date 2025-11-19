Începe ancheta Colegiului Medicilor în cazul fetiței de 2 ani moartă la stomatolog. Direcțiile urmate

Stiri actuale
19-11-2025 | 13:14
Sara

Colegiul Medicilor deschide o anchetă disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani decedate la cabinetul stomatologic. Ancheta se concentrează pe evaluarea pre-anestezie şi decizia de sedare profundă luată de medici în acest caz.

autor
Mihai Niculescu

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a anunțat miercuri că ancheta disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani care a murit săptămâna trecută la o clinică stomatologică din Sectorul 3 va verifica în principal evaluarea copilului înainte de administrarea anesteziei şi oportunitatea deciziei de sedare profundă.

„Nu ne putem antepronunţa. Ceea ce pot să vă spun este că o anchetă disciplinară, care este condusă de Colegiul Medicilor, va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie. Vor fi informaţii legate de felul în care s-a efectuat actul medical”, a declarat Poiană într-o conferinţă de presă.

Preşedintele CMR a subliniat că ancheta penală deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 primează în privinţa accesului la documente medicale şi probe, iar Colegiul Medicilor va avea acces la acestea doar după finalizarea sau în coordonare cu ancheta procurorilor.

Joia trecută, fetiţa de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei intervenţii stomatologice sub sedare profundă (substanțele folosite propofol + midazolam) la o clinică privată din Bucureşti. În ciuda manevrelor de resuscitare începute imediat şi continuate de echipajul SMURD, copilul a fost declarat decedat.

Citește și
Stomatologie
100.000 de lei amendă pentru clinica din București unde a murit anesteziată fetița de doi ani

Părinţii au făcut plângere penală pentru ucidere din culpă. Procurorii au deschis dosar penal in rem şi efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanţelor şi a eventualelor erori medicale. Activitatea clinicii a fost suspendată prin decizia Ministerului Sănătății, după descoperirea unor nereguli administrative.

Ancheta disciplinară a CMR va stabili dacă medicii implicaţi au respectat protocoalele de evaluare pre-operatorie şi indicaţiile pentru sedare profundă la copii mici – procedură considerată de risc ridicat şi rezervată, de regulă, spitalelor cu secţie ATI pediatrică.  

Sursa: Agerpres

Etichete: colegiul medicilor, stomatologie, clinica, fetita moarta,

Dată publicare: 19-11-2025 12:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

100.000 de lei amendă pentru clinica din București unde a murit anesteziată fetița de doi ani
Stiri actuale
100.000 de lei amendă pentru clinica din București unde a murit anesteziată fetița de doi ani

Clinica de stomatologie unde a murit sub anestezie fetița de doi ani a fost amendată cu 100.000 de lei. Raportul Ministerului Sănătății a fost trimis parchetului.

Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: Toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%

Premierul Ilie Bolojan a explicat, miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, care va fi noua misiune a ministerelor în 2026 pentru a reduce cheltuielile, astfel încât deficitul din bugetul de stat să înceapă să ajungă ”la un nivel sustenabil”.

Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime
Stiri externe
Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime

Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, iar alte 40 au fost rănite în urma atacurilor rusești intense care au vizat Ucraina în cursul nopții de marți spre miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Noiembrie 2025

03:29:16

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28