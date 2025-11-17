Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Controalele au scos la iveală nereguli, pentru care s-au dat și amenzi în valoare de 100 de mii de lei. În acest caz dramatic sunt deschise mai multe anchete, iar rezultatul final al autopsiei este așteptat.

Tatăl Sarei susține că, în seara în care și-a pierdut copilul, cei de la clinică ar fi făcut mai multe erori și nici nu ar fi avut la îndemână aparatura medicală necesară. În plus, de la momentul sedării profunde au trecut minute în șir în care părinții nu au știut ce se întâmplă în sala de operație.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care vor lămuri toate aceste lucruri, sunt acum la anchetatori.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Toate spațiile de stocare digitală pentru acele camere au fost sigilate din primul moment de către procuror, deci nu putem discuta de o mușamalizare a cazului.”

Suspendarea activității clinicii și sancțiuni

În urma verificărilor făcute de Ministerul Sănătății, activitatea clinicii a fost suspendată și s-au dat amenzi de 100 de mii de lei.

Lipseau tocmai avizele care să permită efectuarea intervențiilor cu specialist ATI. Cu toate acestea, echipa de acolo a hotărât să îi facă Sarei sedare intravenoasă.

Valerica Tudor, avocatul clinicii: „Lipsea într-adevăr o autorizație pentru acel spațiu în care s-a făcut această intervenție. Există o anchetă internă deschisă pentru a se vedea cum s-a ajuns în această situație, dar este o chestiune administrativă, nu are legătură cu dotările sau echipamentele necesare.”

Propuneri pentru prevenirea tragediilor

Ca să nu se mai producă astfel de tragedii în viitor, Ministerul Sănătății propune ca, în cazul copiilor, intervențiile care necesită anestezie generală să fie făcute doar în spitale.

Corespondent Știrile PRO TV: „O clinică stomatologică în care se fac intervenții care presupun anumite tipuri de sedare sau anestezie generală, în urma cărora pot apărea complicații, trebuie să fie dotată corespunzător pentru situații de urgență: pornind de la trusa de prim ajutor, la defibrilator, balon de resuscitare și monitor de funcții vitale. Totodată, trebuie să aibă un salon postoperator în care pacientul să fie transferat imediat după intervenție.”

Horia Barbu, președintele CMSB: „Cei de la Colegiul Medicilor Stomatologi cred însă că pot fi făcute și în afara spitalelor.”

Dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog, președintele Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică din România: „Practic, nu mai reușim să facem genul acesta de tratamente în spitale de stat. Există patologii generale complexe, unde nu se poate trata în cabinet. Aici discutați cu stomatologul și cu specialiștii în ATI.”

În București sunt cel puțin 20 de clinici stomatologice care au autorizație de la Direcția de Sănătate Publică pentru sedare sau anestezie generală. În alte țări, protocoalele pentru terapii ca cele de sedare profundă sunt mult mai bine reglementate. În Marea Britanie, sedarea profundă este posibilă abia după 16 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













