El a enumerat beneficiile pentru localitățile care aleg să se unească de bunăvoie și a explicat și ce se va întâmpla cu cele care nu o vor face.

„Foarte pe scurt, vreau să reamintesc, până la urmă, ceea ce e pus în transparență, și anume beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren timp de 5 ani și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară. Și aici vorbim despre apă, canalizare, gaze, drumuri, școli și dispensare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că există și un avantaj la finanțare pentru comunitățile care ajung mai mari prin unire.

„În plus, comunitățile care, prin unire, ajung la minimum 2500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare”, a mai spus el.

„Nu desființăm localități”- „actele, buletinele rămân valabile”

Grindeanu a insistat că proiectul de reformă administrativ-teritorială nu înseamnă dispariția localităților. A spus că diferența dintre unirea primăriilor și desființarea localităților este importantă și că sunt păstrate lucrurile care contează pentru oameni.

„Vreau să fiu foarte clar. Am mai spus zilele acestea: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor, oamenilor. Actele, buletinele rămân valabile. Am explicat acest lucru. Iar proiectele în derulare evident că vor continua”, a afirmat președintele PSD.

Șeful PSD a spus că reforma nu trebuie să fie doar o schimbare pe hârtie și că vrea ca oamenii să fie implicați în ea.

„Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari și, bineînțeles, servicii mai bune pentru fiecare comunitate. Ăsta este scopul acestei reforme”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu afirmă că nu s-a discutat de un anumit număr de regiuni în România, după aplicarea reformei

Grindeanu a spus că discuția nu a pornit de la un număr stabilit de regiuni. În opinia lui, criteriile după care se unesc localitățile sunt punctul de plecare.

El a anunțat și că a început o dezbatere publică, la care a invitat toată lumea să participe.

„Prima întâlnire să ştiţi că e mâine, la Suceava, unde voi participa şi unde voi avea o primă discuţie cu aleşii locali din judeţul Suceava”, a spus președintele PSD.

„Vreau să vă anunț că aici nu s-a discutat niciodată nici de opt regiuni, nici de 20, nici de 25, nici ... și așa mai departe, ci de anumite criterii cuantificabile pentru unificarea localităților, în primul rând. Și de asta am demarat și o dezbatere publică, unde invităm pe toată lumea. Ca urmare a acelei dezbateri publice și punând în centrul acestei reforme cetățeanul, să avem o soluție potrivită și adaptată la România anului 2026”, a mai precizat el.

Grindeanu: „Ultima dată când s-a făcut reforma administrației publice în România a fost când sovieticii intrau cu tancurile peste cehi”

Pentru a arăta de ce, în opinia sa, o reformă este necesară acum, liderul PSD a vorbit despre ultima dată când a fost făcută o reformă a administrației publice.

„Am mai spus acest lucru. Ultima dată când s-a făcut reforma administrației publice în România a fost în 1968, când sovieticii intrau cu tancurile peste cehi, cehoslovaci și înăbușeau Primăvara de la Praga. Ca să vedem unde ne aflăm ...”, a explicat Sorin Grindeanu.

„Dacă nu va fi benevolă această unire de localități, ea va fi făcută în etapa a doua”

El a mai spus că accentul trebuie pus pe prezentarea beneficiilor unirii benevole. Le-a cerut colegilor să facă acest lucru. A explicat că unirea localităților va avea loc oricum, în două etape, iar în a doua etapă beneficiile nu se vor mai aplica.

Grindeanu a spus și că se așteaptă la idei noi în urma dezbaterilor din județe.

„Eu cred că prima oară trebuie să discutăm, și asta le-am cerut colegilor mei, să discute și să prezinte beneficiile unirii benevole. Pentru că, oricum, dacă nu va fi benevolă această unire de localități, ea va fi făcută în etapa a doua. Și va fi făcută fără aceste beneficii de care am vorbit până acum. În mod sigur, urmare a discuțiilor și dezbaterilor care vor avea loc în fiecare județ, eu cred că vor mai veni idei pentru a fi adăugate argumente în acest proiect pus în dezbatere în acest moment”, a declarat președintele PSD.