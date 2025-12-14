Incendiu puternic în Prahova. Două gospodării au fost distruse din cauza bucăților de carne puse la afumat

14-12-2025 | 08:37
Un incendiu a distrus 2 gospodării din Prahova. Flăcările au pornit dintr-o anexă, unde bucăți de slănină și carne erau puse la afumat, fără să fie supravegheate de proprietar.

Marilena Iordache

Focul s-a extins rapid la casă, apoi la locuința învecinată. 3 autospeciale de stingere au fost trimise în zonă. Un bărbat de 67 de ani, care a încercat să stingă vâlvătaia, a fost transportat la spital cu arsuri pe 10% din suprafața corpului.

Și o femeie s-a ales cu arsuri, dar a primit îngrijiri la fața locului. Pompierii recomandă ca afumătorile să nu fie construite în apropierea clădirilor.

Sursa: Pro TV

