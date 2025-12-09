Proprietarii clubului din India unde 25 de persoane au murit într-un incendiu au fugit din țară la câteva ore după tragedie

Proprietarii unui club de noapte din Goa au fugit din India la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a cuprins localul şi a ucis 25 de persoane, în weekend, a anunţat poliţia luni seară, transmite AFP.

Incendiul, care a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un club din Arpora, în statul Goa, din nordul ţării, a provocat moartea a 25 de persoane, majoritatea prin asfixiere. Cauza probabilă a incendiului este un foc de artificii, potrivit oficialilor.

"Imediat după incendiu", cei doi fraţi care deţin clubul de noapte, Saurabh şi Gaurav Luthra, s-au îmbarcat într-un zbor spre Phuket, Thailanda, a anunţat poliţia din Goa într-un comunicat. "Acest lucru demonstrează intenţia lor de a se sustrage anchetei poliţiei", a concluzionat poliţia.

Forţele de ordine au indicat, de asemenea, că mai mulţi ofiţeri au efectuat o percheziţie la domiciliul celor doi bărbaţi din New Delhi.

Saurabh Luthra nu a răspuns încă solicitărilor AFP de a comenta. Luni, el promisese pe reţelele de socializare că va ajuta familiile victimelor şi şi-a exprimat "profunda durere" după acest incendiu "tragic".

Goa, o fostă colonie portugheză (1510-1961) situată pe ţărmurile Mării Arabiei, este o staţiune balneară de renume mondial. Goa a primit peste zece milioane de turişti în 2024, inclusiv aproape 470.000 de vizitatori străini, conform statisticilor oficiale.

Patru persoane au fost arestate în legătură cu acest incendiu.

