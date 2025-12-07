Incendiu într-un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti. VIDEO

Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din regiunea turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.

Se suspectează că incendiul a pornit după o explozie în zona bucătăriei clubului, în satul Arpora, în jurul miezului nopţii de sâmbătă, ora locală, a relatat News18, afiliat CNN.

Paisprezece dintre victime ar fi fost membri ai personalului, iar naţionalităţile turiştilor nu au fost încă confirmate, a declarat poliţia pentru postul indian de ştiri în limba engleză. Şapte persoane sunt tratate pentru răni, inclusiv una cu arsuri pe 60% din suprafaţa corpului, au mai transmis autoritățile.

Goa, o destinație preferată de turiștii străini

Goa, un stat mic de pe coasta de vest a Indiei, cunoscut pentru plajele sale, atrage anual sute de mii de turişti străini. „Astăzi este o zi foarte dureroasă pentru noi toţi în Goa”, a declarat duminică dimineaţă ministrul-şef al statului, Pramod Sawant, într-o postare pe X.

Înregistrări video de pe reţelele sociale au surprins autospeciale de pompieri şi ambulanţe sosind pentru a-i ajuta pe răniţi. Ministrul Sănătăţii din Goa, Vishwa jit Rane, a scris pe X că răniţii au fost transportaţi la Goa Medical College and Hospital şi primesc „cea mai bună îngrijire medicală posibilă”, echipele medicale lucrând pe tot parcursul nopţii.

Unele dintre victime au decedat în urma arsurilor, iar altele prin asfixiere, a relatat News18. „În acest moment de profundă durere, suntem alături de familiile afectate, asigurându-le de sprijinul nostru neclintit în orice mod posibil”, a transmis Rane.

Reacția prim-ministrului Indiei

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat: „Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care i-au pierdut pe cei dragi. Fie ca răniţii să se recupereze cât mai repede.”

At least 23 people were killed in a devastating fire at a nightclub in North Goa following a cylinder blast on the intervening night of Saturday and Sunday, police said. The fire broke out at Birch by Romeo Lane club in Arpora village, around 25 km from the state capital, Panaji,… pic.twitter.com/sJ9xTQiDHt — IndiaToday (@IndiaToday) December 7, 2025

A fost dispusă o anchetă pentru a „stabili cauza exactă a incendiului şi dacă au fost respectate normele de securitate la incendiu şi regulile de construcţie”, a precizat Sawant. Primele informaţii sugerează că localul nu avea certificatul obligatoriu NOC şi a încălcat reglementările privind incendiile, a declarat directorul Serviciilor de Pompieri şi Intervenţii de Urgenţă, Nitin Raiker.

„Serviciile de pompieri au fost trimise imediat la faţa locului”, a spus Raiker. „În jumătate de oră am stins incendiul. NOC nu a fost acordat, iar normele de prevenire a incendiilor nu au fost respectate de club”, a conchis acesta.

