A fost activat Planul Roșu la Spitalul Județean Hunedoara. Incendiu la secția de Psihiatrie. 26 de pacienți s-au autoevacuat

08-12-2025 | 18:32
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 

Claudia Alionescu

Douăzeci și șase de pacienţi şi patru cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime.

”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă, luni seară, ISU Hunedoara.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale din cadrul Detaşamentelor Deva, Orăştie şi de la Secția Ilia.

”Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Planul Roşu de Intervenție a fost dezactivat la ora 17:52.

