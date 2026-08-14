UPDATE: Incendiul a fost localizat de pompieri, după ce flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Focul a afectat cherestea și baloți de deșeuri din carton depozitați în aer liber. Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului.

În urma incendiului, trei persoane au fost asistate medical la fața locului.

Una dintre acestea, care prezenta arsuri la nivelul membrelor inferioare, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Celelalte două persoane au refuzat transportul la spital.

Pompierii continuă să acționeze pentru lichidarea incendiului și eliminarea tuturor focarelor.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 15:04. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o autospecială SMURD.

Inițial, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă la proprietățile învecinate.

Ulterior, suprafața afectată a ajuns la aproximativ 300 de metri pătrați, într-o zonă în care sunt depozitate materiale lemnoase și carton.

Pompierii militari acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonă.

Pompierii continuă intervenția pentru limitarea extinderii incendiului și stingerea focarelor.