Flăcările, izbucnite joi după-amiază, au ajuns chiar lângă hoteluri și pensiuni. Sute de oameni aflați pe o plajă, în apropierea focarului, au fost evacuați pe mare. În urmă cu câteva ore, incendiul a început să scadă în intensitate.

Bogdan Donici: „Între Kasandria și Siviri a izbucnit și, din cauza vântului, focul se extindea către Siviri. A ajuns în Siviri. De asta s-a și închis drumul și oamenii, turiștii români, nu puteau pleca pe drum, în următorul sat de vacanță.”

Incendiul a avansat atât de repede, încât, în aproximativ două ore și jumătate, a ajuns să ardă pe un front de trei kilometri, relatează presa elenă.

Îngroziți de focul care ardea în apropiere, peste 300 de turiști au fost evacuați cu bărcile de pe plaja din Siviri. Imaginile i-au pus în gardă și pe românii aflați în vacanță.

David Paveliuc, localnic: „Toți au zis că probabil se rezolvă imediat, dar s-a extins destul de rapid. Am văzut flăcări în drum spre casă, după ce am fost evacuați. Autoritățile au încercat să fie cât mai bine pentru toată lumea și să ne scoată pe toți de acolo.”

Flăcările au ajuns foarte aproape de case și hoteluri. Mai multe drumuri au fost închise sau au devenit greu accesibile.

La sol au fost mobilizați peste 100 de pompieri – ajutați de avioane-cisternă și de elicoptere. Dar vântul le-a îngreunat intervenția.

Bogdan Donici: „Doi pompieri au ajuns la spital cu răni ușoare. Au fost în totalitate 2-3 case afectate și, la fel, câteva mașini – 2-3 mașini distruse în totalitate. Pompierii au ajuns foarte repede la fața locului și, în maximum o oră, aveau 10 avioane Canadair, 9 elicoptere.”

Cei evacuați pe mare au primit adăpost temporar în Sani Beach. Autoritățile au creat o platformă specială prin care hotelurile din zonă au anunțat în timp real câte camere sunt disponibile. Astfel, oamenii au putut fi direcționați rapid către locurile de cazare.

În zona afectată de incendiu, 20 de hoteluri au fost evacuate, iar operațiunea de relocare a turiștilor și localnicilor a continuat până târziu în noapte.

Presa din Grecia scrie că incendiul ar fi izbucnit după ce un stâlp de electricitate a fost dărâmat de rafalele puternice de vânt, iar o scânteie a aprins vegetația uscată.

Dar pericolul nu a trecut. Autoritățile elene avertizează că și astăzi există un risc ridicat de incendii. Vizate sunt regiuni din Attica, Evia și Peloponez.